Serviços de saúde são oferecidos no metrô nesta semana

Foto: Divulgação

As pessoas que passarem pela Estação Aeroporto do Metrô entre a terça-feira (13) e a quinta (15) terão acesso a uma ação especial de cuidado com a saúde e de bem-estar gratuitamente.

Serão oferecidos teste de glicemia, aferição de pressão e massoterapia, além de orientações de prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis, em adesão ao Dezembro Vermelho.

Promovida pelo Instituto CCR na área de atuação da CCR Metrô Bahia, em parceria com o SE7E Centro Tecnológico, e promovida pelo programa Caminhos para a Saúde, a ação acontece das 7h30 às 10h30 e das 16h30 às 19h30.

Esta é a décima edição do programa em Salvador, que já alcançou mais de 35 mil pessoas somente neste ano.

“Recebemos ao longo destas edições um retorno muito positivo dos nossos clientes e a quantidade de pessoas alcançadas também mostra o sucesso do programa! Trabalhamos diariamente com o objetivo de promover o cuidado e bem-estar dos nossos clientes e ações como o Caminhos para a Saúde reforçam esse compromisso”, explica Jocelyn Cardenas, Gerente de Comunicação, Ouvidoria e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.

Serviço

O quê: Caminhos para a Saúde

Quando: de 13 a 15 de dezembro, das 07h30 às 10h30 e de 16h30 às 19h30

Onde: Estação Aeroporto do Metrô

Serviços oferecidos: Massoterapia, aferição de pressão, teste de glicemia e orientações de prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis

