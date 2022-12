Serviços do Detran-BA serão reajustados a partir de segunda-feira

Foto: Reprodução

Renovar ou fazer a carteira de motorista pela primeira vez vai ficar mais caro na Bahia a partir de segunda-feira (2). Os novos valores para os serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) passam a valer no primeiro dia do ano, mas como é feriado, só entram em vigor na segunda.

Os exames de aptidão física e mental, que custavam R$ 128 nesta sexta-feira (30), passarão a ter um preço de R$ 142 – um reajuste de 10,9%. Já a avaliação psicológica foi de R$ 170 para R$ 184 – um aumento de 8,2%. O serviço é oferecido por clínicas médicas tanto para candidatos à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quanto aos condutores que precisam renovar ou fazer troca de categoria.

Os novos valores foram publicados na portaria 521, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira. Segundo o Detran, as tarifas foram calculadas foram calculados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Além disso, a última atualização da tabela de valores foi em 2017.

Haverá, ainda, reajuste de 5,9% nas taxas pelo exercício do poder de polícia. De acordo com o decreto 21.796/22 o valor para primeira habilitação passa de R$ 237,36 para R$ 251,36, enquanto a renovação de CNH vai de R$ 198,65 a 210,37). Por sua vez, a CNH definitiva terá uma taxa de 135,62 – antes, era de R$ 128,06.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.