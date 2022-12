Sesc Bahia exibe 5ª Mostra de Cinema; confira filmes selecionados

Filme ‘O Ovo’ é um dos selecionados / Foto: Divulgação

O Sesc Bahia exibe no canal do YouTube a 5ª edição da Mostra Sesc de Cinema – Panorama Bahia. Durante esse período o público poderá assistir a 12 filmes baianos, produzidos entre os anos de 2021 e 2022, entre eles curtas e longas-metragens, ficções e documentários.

A Mostra Sesc de Cinema – MSDC recebeu, em sua quinta edição, mais de 1.600 inscrições. Os filmes selecionados – 33 produções – foram exibidos na mostra nacional, sendo que 20 foram realizados por homens e 13 por mulheres, o que demonstra a consolidação do equilíbrio entre os gêneros, uma forte tendência observada desde a primeira edição.

O concurso distribuiu mais de R$ 100 mil em licenciamentos aos cineastas vencedores da mostra nacional, o que chancela o compromisso da instituição com a cena audiovisual brasileira. As obras foram avaliadas por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados. A Bahia foi representada no Panorama Brasil com “Qual é a grandeza?”, de Marcus Curvelo; e no Panorama Infantojuvenil com “O sonho de Zezinho”, de Edmundo Lacerda.

Estão no Panorama Bahia os filmes: O ovo, direção de Rayane Teles; Talhado para viver, direção de Edson Carvalho; Muxima, direção de Juca Badaró; Encruza, direção de Plínio Gomes Central de Memórias, direção de Rayssa Coelho e Filipe Gama; Pietra Morato – uma princesa o sertão, direção de Luiz Brayner; Entre o ninho e as andorinhas, direção de Daniel Leite Almeida; O cinema está servido, direção de Leila Xavier e Stefano Motta; Contos Tulpa: a ilha, direção de Aiky Braig; Nunca Pare na Pista, direção de Thamires Vieira; e, é claro, de O Sonho de Zezinho e Qual é a grandeza?.

Além das exibições do Panorama Bahia, serão realizados debates nos dias 21 e 22 de dezembro, de 15h às 17h, ao vivo no YouTube, com mediação da produtora cultural Dayane Sena:

21/12 – Bate-papo com os diretores e/ou representantes dos filmes O ovo, Contos Tulpa, O cinema está servido, Central de Memórias, O sonho de Zezinho e Qual é a grandeza?;

22/12 – Bate-papo com os diretores e/ou representantes dos filmes Muxima, Encruza e Talhado para Viver, Pietra Morato: uma princesa do sertão, Entre o ninho e as andorinhas e Nunca Pare na Pista.

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.