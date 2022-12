sexo oral, beijo grego e curtição explícita dão o que falar

Foto: Reprodução/MTV

Com último episódio marcado para ir ao ar na MTV na noite da quinta-feira (8), a atual temporada do “De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP” já se tornou uma das mais comentadas nas redes sociais.

Com dois episódios semanais, a pegação rolou solta no reality show e contou com MC Mirella e Lumena Aleluia entre os destaques da edição. Ambas vieram de outras atrações, “A Fazenda” e “BBB”, respectivamente, e estiveram dispostas a entrar na proposta do programa.

Relembre junto com o iBahia alguns grandes acontecimentos que chocaram o público e deram o que falar nas redes sociais. Confira:

MC Mirella ensinando sexo oral

MC Mirella fez a temperatura subir em novo episódio do “De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP”. De acordo com informações do portal iG Gente, a funkeira se propôs a ensinar os homens da edição a como dar prazer a uma mulher através do sexo oral.

Bruno Magri, Laddy Nada, Will Guimarães e Maria Gregory assistiram ao momento. Veja:

Beijo triplo e pegação no primeiro encontro

Lumena Aleluia também deu o que falar na atual edição e, durante primeiro encontro com The Boy e Marina, a ex-BBB ficou soltinha e topou um beijo à três, além de altas pegações entre os participantes. Ainda rolou topless e ambos os colegas de confinamento beijando os seios da baiana.

Sexo explícito na suíte master

MC Mirella e Will Guimarães protagonizaram cenas quentes na suíte master do ‘De Férias Com o Ex – Salseiro VIP’. Caras e bocas, tesão e diversos momentos picantes foram exibidos durante a cena que foi ao ar na noite de quinta-feira (25) na MTV.

Beijou, mas desdenhou

No meio de uma festa, Lipe, Bifão e Marina estavam bebendo e curtindo até que algo, no mínimo inusitado, acontece durante o bate-papo. “Imagina seu pa* na bunda dela… Mostra seu pa* pra ela, mostra”, disse Bifão para Lipe. “Ela já viu”, soltou o participante do reality show.

“Miúdo, miúdo… Miudinho”, disparou Marina. “Mas agora ele tá triste”, rebateu Bifão. Após isso, a influenciadora se abaixou e beijou as partes íntimas de Lipe.

Beijo grego?

No mais recente episódio, o clima pegou fogo durante uma brincadeira com todos os participantes, quando MC Mirella recebeu uma espécie de “beijo grego” antes de ter um encontro com Lipe.

