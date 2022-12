Shakira convida influencer que fez vídeo para dançar em show

Foto: Reprodução

O influenciador Raphael Vicente ganhou um convite especial. Dono de uma versão brasileira da música-tema da Copa do Mundo de 2010, “Waka, Waka”, ele foi parabenizado por Shakira, intérprete da canção, que o convidou para dançar no palco no próximo show que ela fizer no Brasil.

“E eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar comigo na minha próxima apresentação no Brasil”, escreveu Shakira no Twitter ao comentar uma postagem do influenciador.

E eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar com migo na minha próxima apresentação no Brazil!!!!! ❤️ https://t.co/CuDrHZ6AFC — Shakira (@shakira) December 6, 2022

Antes, a cantora havia compartilhado no Instagram o vídeo de Raphael. “This is soooo good. Adore! Muito legal!!!”, escreveu a colombiana.

Raphael Viciente criou uma versão brasileira de ‘Waka Waka’ para o Mundial do Catar. Ele publicou um vídeo com a versão e a coreografia, gravado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

Com mais de 3 milhões de seguidores no TikTok, Raphael ficou famoso na internet por produzir vídeos criativos com sua família.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.