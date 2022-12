Sheila Mello abre o coração e fala sobre 1º Natal sem a mãe

Foto: Reprodução / Instagram

Sheila Mello abriu o coração ao falar sobre o primeiro Natal sem a mãe, Shirley, que morreu em abril deste ano vítima de câncer. Neste sábado (24), a dançarina posou ao lado da filha, Brenda, de nove anos, e desejou boas festas aos seguidores. A menina é fruto da relação da loira com o atleta de natação Fernando Scherer.

“O ano de 2022 teve muita dor, tenho orientado minha vida para enxergar a luz que nos dá força e auto conhecimento para enfrentar as situações. Que o Natal, com seu profundo significado, se alinhe com o nosso propósito de enriquecer a vida. Desejo a você, um Natal com harmonia e conectado com o seus mais lindos sentimentos!”, escreveu ela.

“Mãe, faremos uma festa linda pra você! O coração tá doendo de você não estar em corpo presente com a família, mas tenho certeza que sua alma dançará comigo essa noite! Você é minha luz! Te amo!”, completou a ex-loira do Tchan.

Nos comentários do post, anônimos e famosos desejaram forças a também influenciadora digital. “Sei bem como é esta dor faz uma semana que perdi minha mãe que dor é essa gente que sangra estou muito triste pois foi muito rápido”, comentou uma. “Own, musa da minha infância rs toda força do mundo pra vc. Com certeza as almas seguem conectadas pelo amor, que é um laço eterno. Um Natal de paz e muito amor pra vc e sua família”, desejou outra.

