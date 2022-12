Sheila Mello anuncia participação em show do É O Tchan

Foto: Reprodução/Instagram

A dançarina Sheila Mello anunciou um reencontro com parte da formação original do “É O Tchan” para um show especial no início de 2023.

Por meio do Instagram, a eterna loira do Tchan anunciou presença no “Chá do Tchan”, que acontece no dia 20 de janeiro, no Rio de Janeiro.

Na publicação, a dançarina ainda confirmou Jacaré como mais uma participação ao lado de Compadre Washington e Beto Jamaica.

“A nova atração do Chá… é linda deixa ela entrar! Nesse verão você vai ralar o tchan com a gente no @chadaalice! Eu, junto com Jacaré, Compadre Washington, Beto Jamaica, Você e seus amigos passando por debaixo da cordinha”, escreveu na legenda.

“Preparem os shortinhos, o top e o tênis. Vai ser uma Selva no Havaí! Arigatô!”, completou a dançarina em referência a diversos sucessos da banda.

Sheila Mello ingressou no É O Tchan nos anos 1990 ao vencer um concurso veiculado do “Domingão do Faustão” para substituir Carla Perez.

