Sheila Mello rememora tempos de ‘É O Tchan’ e dança em show

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sheila Mello relembrou os tempos de É O Tchan e quebrou tudo em show da banda no último sábado (17). A loira dançou ao som dos clássicos da banda, incluindo, “A Nova Loira do Tchan”.

Nas redes sociais, Sheila descreveu o momento como um “reencontro” e afirmou ainda ser uma “sensação incrível” dançar com a banda.

“Pisar no palco com o @eotchanoficial é uma das sensações mais incríveis para mim! Uma linda história que até hoje encanta a todos!”, escreveu.

A “loira do Tchan” também agradeu a Compadre Washington e Beto Jamaica pelo carinho, e parabenizou os dançarinos da banda, Juninho Dumel e Rosangela Gommes.

“Meninos @compadrewashington @betojamaica10 obrigada pelo carinho de sempre! 🌷

@juninhodumel @rosangelagommes parabéns por continuarem lindamente o legado da dança!”, finalizou a legenda.

Já o vídeo mostra Sheila entrando no palco ao som do clássico verso “luz na passarela que lá vem ela…” e logo em seguida fazendo a coreografia que passou por gerações. Além de “A Nova Loira do Tchan”, Sheila também dançou outras músicas banda.

Veja o vídeo completo:

