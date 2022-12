Sheron Menezzes destaca força das mulheres pretas em ‘Vai na Fé’

Foto: João Miguel Jr/TV Globo

Vivendo a protagonista de “Vai na Fé”, nova novela das sete que faz primeira apresentação em janeiro na TV Globo, Sheron Menezzes reconhece a responsabilidade do papel para a carreira, bem como, para a representatividade nas telas.

“É muito gostoso ver a Sol como uma mulher que tem seus problemas, mas levanta com sorriso no rosto, trabalha, cozinha, pega ônibus, faz show, faz tudo como muitas mulheres fazem no seu dia a dia”, disse ao Gshow.

“É muito importante as pessoas se identificarem de maneira positiva quando ligarem a televisão, e falarem: ‘Caraca, ela é igual a mim’. E quando eu falo tantas de nós, estou falando de mulheres pretas, de famílias pretas”, completou a atriz.

A atriz Elisa Lucinda, que vive a mãe de Sol, personagem de Sheron Menezzes, também destacou a importância de uma família de mulheres negras estar no centro da trama.

“Acho muito bonito ver essa casa tocada pelo feminino. Essa gestão feminina que tanto acontece nas casas. Tem um desenho de gerações, onde a Jenifer, que é a primeira universitária da família representa muito. Tenho uma intuição de que pode dialogar muito com a família brasileira”, contou.

Direto do sucesso de “Pantanal” para a trama das sete, Bella Campos, que viverá a Jenifer, ressalta que a história da novela é a realidade de muitos homens negros e mulheres negras.

“Fico muito orgulhosa de estar contando isso. Espero que um dia a gente não precise mais partir desse ponto. Que um dia a gente possa ver em uma família preta, do subúrbio, todo mundo com diploma fazendo o que bem entender. Mas é uma realidade de muitas famílias brasileiras. Então acho que é um incentivo, um ponto de esperança, para mostrar que é possível, mesmo com as dificuldades”, afirmou.

