Shoppings de Salvador e RMS ampliam horário para o Natal

Com a proximidade do Natal, os shoppings de Salvador e Região Metropolitana (RMS) ampliam o horário de funcionamento para aumentar as vendas. Os novos horários já iniciam, em alguns estabelecimentos, no próximo final de semana. Nos feriados, 25 de dezembro e 1º de janeiro, a maiora dos shoppings estará fechado. Confira os horários:

19 a 23/12 – das 9h às 21h

24 e 31/12 – das 9h às 17h

25/12 e 01/01 – o shopping estará fechado

Nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro, o shopping fechará mais tarde, às 23h. Já nos dias 21, 22 e 23, passará a funcionar das 9h até meia noite.

Já no Natal (24), o Bela Vista funcionará em horário especial, das 9h às 18h. No domingo (25), apenas as operações de Alimentação funcionarão das 12h às 21h e as lojas estarão fechadas. Na semana que antecede o Ano Novo, o funcionamento será normal (das 9h às 22h), sendo que no dia 31 de dezembro, o centro de compras estará aberto até às 17h, e, no dia 1 de janeiro, as lojas estarão fechadas, com exceção da Praça de Alimentação, que funcionará das 12h às 21h.

Parque Shopping da Bahia

17/12 (Sábado) – 10h às 23h

18/12 (Domingo) – 10h às 22h

19 a 23/12 (segunda a sexta0 – 10h às 23h

24/12 – 10h às 18h

25/12 – Alimentação: 12h às 21h / Demais Lojas e Quiosques – Fechados

26 a 30/12 – 10h às 22h

31/12 – 10h às 18h

01/01 – Fechado

16, 17, 18, 19, 20 e 21/12 (sexta a quarta-feira) – As lojas, atrações de lazer e praça de alimentação funcionam das 9h às 23h.

24/12 (sábado) – O funcionamento do shopping será das 8h às 18h.

25/12 (domingo) – As lojas estarão fechadas. As atrações de lazer e praça de alimentação abrem das 12h às 21h

31/12 (sábado) – O funcionamento do shopping será das 9h às 18h.

01/01 (domingo) – As lojas estarão fechadas. As atrações de lazer e praça de alimentação abrem das 12h às 21h

16 a 20/dez (sexta a terça-feira): das 09h às 23h

21 e 22/dez (quarta-feira e quinta-feira): das 09h às 00h

23/dez e 24/dez (sexta-feira e sábado): PLANTÃO 32 HORAS, das 09h do dia 23/12 às

18h do dia 24/12

25/dez (domingo): lojas fechadas, praça de alimentação e lazer, abertos das 12h às 21h

31/dez (sábado): das 09h às 18h

De segunda a sábado – 8h30 às 20h30

Aos domingos: Lojas – 11h às 17h / Praça de alimentação: 11h às 19h

24/12 – 8h30 às 18h

25/12 – Fechado

31/12 – 08h30 às 18h

01/01 – Fechado

24 de dezembro, sábado

Lojas e Quiosques – Funcionamento 9h às 16h

Restaurantes – Funcionamento a partir das 12h

· Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site: http://www.saladearte.art.br/

·Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

· Ebateca: Consultar programação no Instagram @ebatecapremium

25 de dezembro, domingo

Lojas e Quiosques – Fechados

Restaurantes – Funcionamento opcional a partir das 12h

· Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site: http://www.saladearte.art.br/

·Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

· Ebateca: Consultar programação no Instagram @ebatecapremium

31 de dezembro, sábado

Lojas e Quiosques – Funcionamento 9h às 16h

Restaurantes – Funcionamento a partir das 12h

· Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site: http://www.saladearte.art.br/

·Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

· Ebateca: Consultar programação no Instagram @ebatecapremium

1º de janeiro, domingo

Lojas e Quiosques – Fechados

Restaurantes – Funcionamento opcional a partir das 12h

· Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site: http://www.saladearte.art.br/

·Academia Alpha Fitness: conferir horário no site: www.redealphafitness.com.br

