Show de Melly e Lazzo Matumbi coneta gerações da música preta baiana

Em um show que propõe um resgate e, ao mesmo tempo, a renovação da música negra baiana, a cantora Melly apresenta seu projeto “R&Bahia” nesta sexta-feira (16). Para isso, a artista convidou Lazzo Matumbi, grande nome da música baiana e referência da música negra na Bahia.

Em entrevista ao IBahia, a artista contou que Lazzo é uma grande inspiração. Conectados através da música preta, Melly pontua que a trajetória dele foi essencial para que novos artistas pudessem florescer.

O encontro é uma forma de unir esses dois universos, mesclando estilos e gerações diferentes da música preta baiana. “Nós temos o mesmo universo musical, que é a música preta. Isso engloba muito do que é meu e do que é dele. E muito do que é dele serviu de aprendizado para que eu conseguisse formatar o que faço hoje. É uma honra”, pontuou a cantora.

A cantora apresentará um repertório autoral e com Lazzo cantará releituras dos maiores sucessos do artista. “Nossa ideia é só nos complementarmos. Nós conversamos bastante, eu apresentei meu trabalho e escolhemos as músicas que ele se sentiria confortável em cantar”, conta Melly sobre o processo de estruturação do show.

O último ensaio para a apresentação acontece nesta quinta-feira (15). Animada para o show, Melly espera que a experiência consiga conectar os espectadores com a história da música baiana e seu futuro. “Tem muita coisa nova acontecendo na Bahia, mas tudo isso se deve ao que já aconteceu. Então, a minha ideia com o show é conectar esses mundos”, afirma a cantora.

Os ingressos para o show, que acontece às 19h, no SESC Pelourinho, ainda podem ser adquiridos através do Sympla. É importante lembrar que para acessar o evento, os espectadores precisam apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19 e utilizar máscara, obrigatoriamente.

