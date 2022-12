Shows de Harry Styles estão confirmados após roubo; entenda

Foto: Amanda Fordyce/Rolling Stone

Após a notícia de que a equipe de Harry Styles teria sido roubada, fãs do cantor se preocuparam com os próximos shows no Brasil.

Informações veiculadas pela imprensa local do Paraná apontavam que os instrumentos da banda do cantor haviam sido roubados.

Segundo informações da Live Nation, em contato com o Splash, não foram os instrumentos da banda de Harry Styles que foram roubados, mas sim produtos de merchan.

“Diferente do que está sendo veiculado nas redes sociais, a Live Nation Brasil informa que não houve assalto no transporte de equipe, equipamento, banda ou equipe da turnê do Harry Styles no Brasil”, disse a nota enviada para a reportagem.

Harry Styles se apresenta em Curitiba, no sábado (10), e possui mais duas apresentações confirmadas em São Paulo, nos dias 13 e 14 de dezembro.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.