Shows gratuitos na Praça 12 de Abril fecham a programação do Penedo Luz neste final de semana

Quem quiser se divertir neste final de semana em Penedo só precisa ir até a Praça 12 de Abril. Bandas e artistas sobem ao palco a partir das 19 horas desta sexta-feira, 23, e do sábado, 24, véspera de Natal.

Os shows abertos ao público encerram a programação do Penedo Luz, evento promovido pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Joan Felipe, Bruninho e Marcello Topadinho fazem a festa logo mais à noite. No sábado, as atrações são Bileu do Arrocha, Paixão a Mil e Elaine Nascimento.

No cenário com iluminação natalina que destaca atrativos de Penedo, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas promove ações que atraem ambulantes, gerando oportunidades para pessoas que trabalham com o comércio eventual, especialmente bebidas e alimentos.

A programação do Penedo Luz também inovou, com passeio de barco para estudantes da rede pública acompanhados por Papai Noel. Em terra firme, ele recebe a criançada na casinha localizada próxima da Igreja da Corrente.

Na sacada do Theatro Sete de Setembro, saxofonistas penedenses mostram seu talento no final da cada dia, entre 17h e 18 horas.

No Largo da São Gonçalo, a 20ª edição do Festival de Coros trouxe grupos de várias cidades para Penedo que também recebeu a Orquestra Filarmônica de Alagoas no Concerto de Natal aberto pela orquestra da Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo.