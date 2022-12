Silvio Santos comemora aniversário de 92 anos ao lado da família

Foto: Reprodução/ Instagram

A chegada dos 92 anos de Silvio Santos foi celebrada em família na última segunda-feira (12). O veterano, um dos maiores nomes da televisão brasileira, esteve cercado dos filhos e netos para comemorar a data.

Em vídeo compartilhado por Tiago Abravanel, o dono do baú agradeceu pelo momento e falou sobre sua nova idade. “Agradeço a presença e peço a Deus que todos cheguem a apagar uma vela de 92 anos no mínimo, porque a alegria que vocês estão me dando tenho certeza que sentirão a mesma ou ainda maior quando completarem essa idade”, disse.

Série em homenagem ao Rei da TV

Em 2022, Silvio Santos ganhou uma série que fala sobre a sua vida, no entanto, o produto da Star+ não agradou o homenageado. Em entrevista ao canal de Lucas Padula, no YouTube, o veterano criticou o projeto.

Silvio Santos não gostou da série “O Rei da TV”, do streaming Star+. O apresentador assumiu que esperava mais da produção sobre a sua trajetória e que era aguardada com grandes expectativas por ele e pela própria família. O dono do SBT considerou o trabalho malfeito.

“Não é boa nem é ruim. É meio piada. Foi malfeita, não foi um trabalho bem-feito. Eles podiam fazer melhor. Não lembro dos atores da série, mas foi muito malfeita, podia ter sido mais bem-feito.”

Projeto desagradou familiares

Os familiares do apresentador também criticaram a série. A filha número 3 do dono do baú, Daniela Beyruti, desistiu de acompanhar o projeto.

“Assisti um episódio e não vou assistir mais. Me perguntei: quem produziu isso? Com que intuito? História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável. Aguardem uma produzida por nós… aguardem.”

Silvia Abravanel, irmã de Daniela, também criticou: “Dani do céu… Tentei assistir também e me deu até medo, dos personagens ao enredo. Uma lástima!! Realmente, a impressão que dá é que foi de maldade, principalmente com a história do nosso pai, da nossa família”.

Apesar das críticas, ‘O Rei da TV’ teve uma nova temporada confirmada.

