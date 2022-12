Simone comemora DVD solo e desabafa sobre fim da dupla com Simaria

Foto: Reprodução/ Instagram

Simone Mendes abriu um novo capítulo na vida profissional e segue dando grandes passo para a carreira solo. Após o fim da dupla com Simaria, a cantora gravou um DVD solo com 12 músicas inéditas que chaga em 2023.

Em entrevista ao Fantástico, na noite do domingo (18), Simone falou sobre a nova fase e desabafou acerca do viveu após o fim da dupla sertaneja com a irmã.

“Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, fiquei muitos dias sem dormir. Crises de ansiedade. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil. Então eu acredito que eu precisei viver isso para que a vida me mostre do por que que eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje”, contou emocionada.

Sobre o atual momento da carreira, Simone foi direta: “É muito diferente, é muito diferente. Você sabe que você conviver muitos anos ao lado de uma pessoa e de repente tudo muda porque o ciclo se encerrou. E aí você começa a viver uma nova história. Então tudo é muito novo”.

A sertaneja ainda revelou ter pensado em colocar um ponto final na carreia e contou a relação que possui com a irmã. “É um amor que não cabe na alma, no peito, é uma das peças mais importantes da minha vida”, disse sobre Simaria.

