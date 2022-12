Simony desabafa sobre tratamento contra câncer: ‘Muito sofrimento’

Foto: Reprodução/Instagram

Simony chegou ao fim do tratamento contra um câncer de intestino e emocionou os fãs ao fazer um relato no “Encontro” com Patrícia Poeta, nesta terça-feira (20).

Durante o bate-papo, a cantora afirmou que terá que fazer exames de três em três meses e mostrou felicidade em terminar o tratamento que não foi fácil.

“Meu tratamento terminou, foram longos seis meses de muito sofrimento e muita dor, mas de muito aprendizado. Agora é fé em Deus, seguir em frente. Exames a cada três meses”, disse Simony.

A cantora ainda se emocionou ao falar sobre o apoio dos fãs que estiveram o tempo todo mandando mensagens com pensamento positivos e desejos de recuperação.

“Muito feliz e agradecida a todos vocês porque recebi um pouquinho do coração de vocês, das orações”, finalizou Simony durante a atração matinal da TV Globo.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.