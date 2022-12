Sinal analógico será desligado em 76 cidades baiana em dezembro

Foto: Agência Brasil

O sinal analógico de televisão será desligado em 76 municípios baianos a partir do dia 19 de dezembro. Segundo informações do g1 bahia, a ação tem como objetivo fazer a migração definitiva para o sinal digital.

Na prática, quem possui um aparelho de televisão sem o sinal digital, precisará instalar um conversor e uma antena digital (UHF), de um modelo que possa ficar próxima à TV ou em ambiente externo.

Com a adaptação dos equipamentos, é necessário fazer uma nova busca de canais para sintonizá-los na televisão. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Rede Bahia através do e-mail programacao@redebahia.com.br ou pelo WhatsApp através do número (71) 98710-6000.

Confira a lista de cidades onde o sinal analógico será desligado em dezembro:

Entre Rios

Rio Real

Esplanada

Conde

Ribeira Do Pombal

Euclides Da Cunha

Monte Santo

Jeremoabo

Santaluz

Tucano

Cícero Dantas

Morro Do Chapéu

Ruy Barbosa

Seabra

São Desidério

Correntinha

Santa Maria Da Vitória

Bom Jesus Da Lapa

Ibotirama

Barra

Xique-xique

Riachão Das Neves

Itacaré

Camamu

Ubaitaba

Ubatã

Ipiaú

Gandu

Canavieiras

Camacan

Santa Cruz Cabrália

Eunápolis

Porto Seguro

Itamaraju

Prado

Nova Viçosa

Mucuri

Teixeira de Freitas

Jaguarari

Capim Grosso

Irecê

Senhor Do Bonfim

Jacobina

Uauá

Cansanção

Itiúba

Campo Formoso

Remanso

Casa Nova

Paulo Afonso

Alagoinhas

Inhambupe

Serrinha

Araci

Riachão Do Jacuípe

Conceição Do Coité

Valente

Ipirá

Itaberaba

Iaçu

Mutuípe

Itambé

Itapetinga

Poções

Jaguaquara

Jequié

Anagé

Barra Da Estiva

Macaúbas

Riacho de Santana

Caetité

Caculé

Guanambi

Luís Eduardo Magalhães

Ilhéus

Brumado

