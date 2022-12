SINE abre vagas de EMPREGO em diversas áreas em Ouro Branco – MG

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Ouro Branco/MG abre novas vagas de emprego para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Atendente Do Setor De Frios E Laticínios Ajudante De Açougueiro Repositor – Em Supermercados Professor Apontador De Obras Pedagogo Operador De Empilhadeira Encarregado De Construção Civil Atendente De Padaria Pedreiro Cozinheiro Operador De Caixa Garçom Churrasqueiro Oficial De Serviços Gerais Na Manutenção De Edificações Auxiliar De Linha De Produção (Pcd) Auxiliar De Expedição (Pcd) Montador De Andaimes (Pcd) Ajudante De Obras (Pcd)

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade do SINE, situado na Avenida Doutor Carlos Afonso de Souza Fróes, s/n Terminal Rodoviário, Galeria João Paulo II, Bairro Estiva, Ouro Branco/MG, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

