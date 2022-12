SINE abre vagas de EMPREGO em João Pessoa – PB em diversas especialidades

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado da Paraíba, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) de João Pessoa abre novas vagas de emprego em diversas especialiadades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Cartazeiro Confeiteiro Costureira em geral Técnico de laboratório industrial Técnico em manutenção de equipamentos de informática Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares Marceneiro de móveis Mecânico de automóvel Mecânico de refrigeração Montador de equipamentos eletrônicos Açougueiro Arquiteto de edificações Atendente do setor de frios e laticínios Atendente do setor de hortifrutigranjeiros Operador especializado de extrusora Orientador de tráfego Padeiro Pedreiro Promotor de vendas Empregado doméstico nos serviços gerais Forneiro de padaria Auxiliar de barman Auxiliar de escrituração fiscal Atendente balconista Auxiliar contábil Auxiliar de mecânico de autos Bordadeira Carpinteiro Cumim Desenhista industrial gráfico Embalador, a mão Gerente de frota Gerente de produção e operações Locutor anunciador Operador de caixa Operador de telemarketing ativo e receptivo Servente de obras (PCD) Supervisor de vendas Técnico de edificações Técnico mecânico Torneiro mecânico Vendedor pracista

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do site e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

