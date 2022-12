SINE de João Pessoa – PB abre vagas de EMPREGO em diversas áreas

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) de João Pessoa/PB abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Técnico em Manutenção de Equipamentos Técnico Mecânico Torneiro Mecânico Cumim Fiscal de Loja Funileiro de Automóveis Garçom Gerente de Frotas Jardineiro Mecânico de Automóveis Montador de Automóvel Montador de Equipamentos Eletrônicos Operador de Caixa Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo Operador Especializado Extrusora Pedreiro Pintor de Automóveis Agente de Pátio Auxiliar Contábil Auxiliar de Barman Auxiliar de Escrituração Fiscal Auxiliar de Estoque Auxiliar de Logística Auxiliar de Pessoal Carpinteiro Costureira de Máquinas Industriais Costureira em Geral Limpador de Fachadas Marceneiro Marceneiro de Móveis Mecânico de Auto em Geral Preparador de Tinta Servente de Obras Supervisor de Vendas Comercial Técnico de Laboratório Industrial Vendedor Interno Vendedor Pracista

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever presencialmente no SINE local, situado na Rua Duque de Caxias, nº 305, Centro, ou entre em contato pelo telefone (83) 3218-6600, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

