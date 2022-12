SINE/IDT de Juazeiro do Norte – CE disponibiliza quadro de empregos atualizado

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (SINE/IDT) de Juazeiro do Norte/CE, disponibiliza quadro de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Instalador hidráulico Lavadeiro, em geral Locutor anunciador Mecânico de automóvel Montador de móveis de madeira Motorista de automóveis Açougueiro Administrador de empresas Analista contábil Auxiliar em saúde bucal Técnico de projeto (eletrotécnico) Vendedor interno Vendedor pracista Vidraceiro Cortador de roupas Costurador de artefatos de couro, a máquina (exceto roupas e calçados) Costureiro de roupas (confecção em série) Costureiro na confecção em série Costureiro, a máquina na confecção em série Motorista entregador Operador de empilhadeira Operador de injetora de plástico Pizzaiolo Recepcionista de crediário Gerente de bar e lanchonete Motorista de caminhão Representante comercial autônomo Soldador Supervisor de logística Técnico de manutenção elétrica Babá Balanceador Capoteiro Churrasqueiro Consultor de vendas Cozinheiro do serviço doméstico Eletricista Empregado doméstico nos serviços gerais Engenheiro civil Faturista Garçom Gerente administrativo CARGOS PCD Estoquista Fiscal de prevenção de perdas Operador de caixa Ajudante de motorista Atendente de lojas Auxiliar administrativo

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no SINE local, localizado na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, nº 120 – Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 0800 591-0363, ou email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

