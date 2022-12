Em busca de uma oportunidade de recolocação profissional? Saiba que esta pode ser a sua chance, já que o Sine Manaus encerra a semana com 122 vagas de emprego. Nesta sexta-feira (16) há chances para profissionais com ou sem experiência anterior e escolaridade a partir do ensino fundamental.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se os cargos de Projetista, Pedreiro, Servente de Obras, Supervisor de Obras, Vendedor Externo, Técnico de Telefonia, Auxiliar de Técnico de Telefonia, Artífice, Auxiliar de Limpeza, Motorista de Caminhão Toco, Operador de Empilhadeira, Analista de Departamento Pessoal, Padeiro, Costureira, Cozinheiro, Auxiliar de Produção de Alimentos, Atendente de Padaria, Motorista Carreteiro, Atendente de Lanchonete, Gerente de Restaurante, Repositor de Mercadorias, Analista Contábil Sênior, Promotor de Vendas, Artífice de Manutenção, Técnico de Informática, Analista de Serviços Digitais, Motorista, Eletricista Veicular, Mecânico Veicular, Oficial de Manutenção, Auxiliar de Cozinha, Estágio em Administração, Técnico de Refrigeração, Auxiliar Contábil, Coordenador de Serviços Digitais, entre outros.

Há, ainda, chances exclusivas para pessoas com deficiência. Neste caso, as vagas são para as funções de Auxiliar de Logística, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Depósito, Atendente e Garçom.

É importante mencionar que as vagas são rotativas e, portanto, podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme demanda e preenchimento.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas ofertadas deverão validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho. É preciso, ainda, solicitar o cadastro no endereço http://empregabrasil.mte.gov.br.

Os candidatos também devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na Av. Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; e Shopping Phelippe Daou (Av. Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste). É importante estar em posse do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.