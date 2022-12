SineBahia oferece 107 vagas de emprego no interior da Bahia nesta terça (6)

Foto: Divulgação

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 107 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta terça-feira (6). As oportunidades estão disponíveis em Vitória da Conquista, Itabuna, Camaçari Paulo Afonso e Santo Antônio de Jesus.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS PARA CAMAÇARI

CALDEIREIRO/MECÂNICO

Ensino médio completo

06 meses de experiência em ctps

Imprescindível: Experiência na função

01 VAGA

VAGAS DE PAULO AFONSO

ENCANADOR

Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses

Atividades desenvolvidas (Montar, ajustar, instalar e reparar instalações hidráulicas)

01 VAGA

PINTOR

Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses

Atividades desenvolvidas (Realizar atividades de linchamento, aplicação de massa corrida, preparo de tintas)

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses

Atividades desenvolvidas ( Realizar atividades de serralheria, efetuando recorte e modelagem em materiais ferrosos e não ferrosos)

01 VAGAS

PEDREIRO

Ensino Médio completo

Experiência: 06 meses

Atividades desenvolvidas (realização de alvenaria, concreto e outros materiais)

01 VAGAS

MONTADOR DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência: ( Montagem de veículos, MOTOS)

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com rotinas de escritório

Possuir conhecimento em Excel e Word

Salário: R$1212,00

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 03 meses na área

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com informática intermediária

Experiência com cálculos fiscais

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Salário: R$1.800,00

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com Rotinas de Departamento Pessoal e notas fiscais

01 VAGA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

OPERADOR LOGÍSTICO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘A/B’

03 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Curso Técnico de Enfermagem do Trabalho

Conhecimentos básicos de informática

Residir em Itabuna

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH B

Possuir MOTO

01 VAGA

GARÇON

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: D

01 VAGA

MOTORISTA OPERADOR DE GUINDAUTO

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: D

01 VAGA

AGENTE FUNERÁRIO

Ensino Médio Completo

Habilitação: A/B

01 VAGA

CARREGADOR

Experiência na função

02 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINAS GRÁFICAS

Ensino Médio Completo

Experiência em gráficas

01 VAGA

ATENDENTE LANCHONETE

Ensino Médio Completo

Experiência na função

02 VAGAS

GARÇONETE

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência em vendas

Possuir CNH A e MOTO

02 VAGAS

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARMAN

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COSTUREIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Experiência mínima de 06 meses na função

ENSINO MÉDIO COMPLETO

01 VAGA

ENCANADOR

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PINTOR

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SERRALHEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino médio completo e gostar de atendimento ao público

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL (PCD)

Exclusivas para pessoas com deficiência

Para trabalhar na área de confecção – Ter disponibilidade de horário.

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO)

Estar cursando ensino superior de Engenharia Civil, a partir do 4º semestre.

01 VAGA

ADMINISTRADOR

Administrador Interno de condomínio-Ensino médio completo

Ter domínio em informática, boa escrita e comunicação, proativo e com vontade de aprender.

Salário: R$1.451.00 com V.T e V.A(R$375,00) + bonificação de R$200,00 com jornada de trabalho: seg a sex: 08:00h as 12:00h/ 14:00 as 18:00h e sáb:08:00h as 12:00h

01 VAGA

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Ensino médio completo e experiência na função

Atividade: irá trabalhar na área de carga e descarga da empresa.

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Atendente de restaurante– Ensino Médio completo

Ter disponibilidade para trabalhar das 15:00h as 23:00h.

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cursando Administração ou Ciências Contábeis

Desejável experiência na área fiscal

Atividades: emitir notas fiscais de saída, importar as notas fiscais de entrada, lançamentos de contas a pagar, cálculos de impostos e lançamento de protocolo para a contabilidade.

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Formação superior completa em ciências contábeis ou final de curso

Conhecimento em balanço patrimonial

Irá realizar apurações dos registros contábeis e financeiros, entre outros

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Que esteja cursando Ciências Contábeis

Conhecimento na área do departamento pessoal

Jornada de trabalho: das 08:00h as 18:00h. Salário: R$1.500

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Curso em Elétrica

Experiência na área elétrica, civil ou manutenção

Imprescindível disponibilidade para viagens e habilitação B.

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino superior completo em Administração, Contábeis ou áreas afins

Habilidade em Excel, Word, sistema.

01 VAGA

BALCONISTA

Experiência com atendimento ao público

01 VAGA

BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Experiência na função.

01 VAGA

CAMAREIRA DE HOTEL

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

Experiência em vendas externas, vendedor porta a porta.

01 VAGA

CONTADOR

Formação completa em Ciências Contábeis

Ter conhecimento em balanço patrimonial e em tributação fiscal.

01 VAGA

ELETRICISTA

Curso em Elétrica; experiência na área elétrica, civil ou manutenção

Imprescindível: disponibilidade para viagens e habilitação B.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO

Experiência na função, saber cozinhar. Experiência em lidar com idoso.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO

Experiência na função, com referência e de preferência que more no bairro Brasil.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO

Experiência na função e ter disponibilidade para trabalhar aos sábados.

01 VAGA

MOTORISTA AUXILIAR

Ensino médio completo

Experiência na função, habilitação categoria AB

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio completo

Experiência na função

Disponibilidade para trabalhar aos fins de semana e curso de computação.

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Experiência com vendas

Conhecimento em energia solar será um diferencial para o candidato (a)

Ter disponibilidade para realizar viagens/treinamento, CNH e veículo próprio.

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino médio completo

Experiência na função

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

Com experiência em ar-condicionado e ter disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Experiência na função.

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Vaga temporária-Ensino médio completo

Já tenha trabalhado em loja de confecção

Ter boa comunicação.

06 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência com vendas, habilitação categoria “A”, moto própria, e disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Possuir experiência na área de vendas externas; conhecimento na área de construção civil; possuir CNH categoria B.

01 VAGA

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.