SineBahia oferece 122 vagas de emprego no interior nesta segunda

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 122 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta segunda-feira (26). As oportunidades estão disponíveis em Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Esplanada, Catu, Ilhéus, Irecê, Jequié e mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Veja as vagas abaixo:

VAGAS DE PAULO AFONSO

COMPRADOR DE ATACAREJO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 6 meses na função

01 VAGA

GERENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 6 meses na função

01 VAGA

MONTADOR DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência em montagem de veículos (MOTO)

01 VAGA

CONFERENTE / ESTOQUISTA

Experiência mínima de 6 meses na função

01 VAGA

VAGAS DE ILHÉUS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÒNICO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

GARÇOM (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

ELETRICISTA PREDIAL

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir cursos obrigatórios da área

01 VAGAS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Possuir conhecimento em hidráulica, elétrica, roçagem

Possuir Habilitação B

01 VAGAS

TÉCNICO DE FIBRA OPTICA (INSTALADOR)

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir conhecimento em Adsl, rede interna e externa

02 VAGAS

CAMAREIRA

Ensino Médio Completo

Experiência na função

02 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência na função

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO

Experiência na Função

Possuir conhecimento na área de pré-moldados

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

05 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

05 VAGAS

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Residir na Zona sul

01 VAGA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Ensino superior completo em Terapia Ocupacional

Possuir Registro ativo no Conselho de Classe

Desejável conhecimento e experiência na área hospitalar

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGO.

Ensino superior completo em Fonoaudiologia

Possuir registro profissional no órgão Conselho de Classe

Domínio de Informática (Windows, Word, Excel, Internet)

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência na função

01 VAGA

REPOSITOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira de trabalho

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir habilidade para liderar

Disponibilidade para trabalhar em Ilhéus/Porto Seguro

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir certificado de curso na área

01 VAGA

REPOSITOR DE FRIOS

Ensino Médio Completo

Experiência na função em qualquer setor de reposição

Residir no Centro ou imediações

01 VAGA

OPERADOR DE QUALIDADE

Ensino Médio Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônica

Experiência em Carteira de Trabalho

01 VAGA

ASSISTENTE TÉCNICO

Ensino Médio Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônica

Experiência em Carteira de Trabalho

possuir conhecimento em inspeção de reparo de componente SMD e PTH de placa mãe e manuseio de equipamentos para medição de circuito elétrico

01 VAGA

VAGAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Ensino Fundamental Incompleto

02 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH B

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH B

01 VAGA

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH B

01 VAGA

GARÇOM

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ESTAGIÁRIO EM RH

Ensino superior incompleto em andamento ou médio

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ESTAGIÁRIO EM FINANÇAS

Ensino superior incompleto em andamento ou médio

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINAS GRÁFICAS

Ensino Médio Completo

Experiência em gráficas

01 VAGA

GARÇONETE

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARMAN

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SERRALHEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM FIBRA OPTICA (INSTALADOR)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: B

01 VAGA

MONTADOR DE MOVÉIS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

MOTOFRETISTA

Ensino Médio Completo

Possuir CNH A

03 VAGAS

VAGAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino médio completo

Gostar de atendimento ao público

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO)

Cursando ensino superior de Engenharia Civil, a partir do 4º semestre.

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Cursando ciências contábeis, administração (técnico ou superior), gestão ou economia.

Bolsa- auxilio: R$800,00 + VT (R$100,00)

Ter disponibilidade no período matutino de segunda a sábado.

01 VAGA

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Ensino superior completo ou em andamento em RH ou áreas afins

Conhecimento em pacote Office

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Ensino médio completo

Conhecimento em pacote Office

Experiência na função e disponibilidade de horário.

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Formação superior completa em ciências contábeis ou final de curso

Conhecimento em balanço patrimonial

Irá realizar apurações dos registros contábeis e financeiros, entre outros

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Que esteja cursando Ciências Contábeis

Conhecimento na área do departamento pessoal

Jornada de trabalho: das 08:00h as 18:00h

Salário: R$1.500

01 VAGA

AUXILIAR DE LAVANDERIA

Para trabalhar nos turnos diurno e noturno,

Salário: R$1.273.00

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis

Conhecimento em pacote Office e experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO E DIGITADOR

Ensino superior completo em Administração ou Ciências Contábeis

Experiência com digitação e planilhas.

01 VAGA

BALCONISTA

Experiência com atendimento ao público, de preferência que já tenha trabalhado em padaria, restaurante, lanchonete ou mercado.

01 VAGA

BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Experiência na função, não exige escolaridade.

01 VAGA

BARBEIRO

Não exige escolaridade

Experiência comprovada na função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

Experiência em vendas externas, vendedor porta a porta.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Experiência na função, saber cozinhar

Experiência em lidar com idoso.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Imprescindível saber cozinhar forno e fogão, com carta de referência.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Empregada Doméstica Para Trabalho Temporário – mês de janeiro/2023, início 02.01.2023

Tenha experiência com limpeza de casa e que saiba passar roupa e cozinhar. Necessário ter referências

Pagamento de um salário mínimo e demais direitos trabalhistas.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Experiência na função e ter disponibilidade para trabalhar aos sábados.

01 VAGA

ENCANADOR

Ensino fundamental completo

Vaga temporária 2 meses- podendo se tornar efetiva, experiência mínima de 6 meses na função- salário: R$2.359,00.

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Motorista de caminhão Limpa Fossa

CNH Categoria D.

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino médio completo

01 VAGA

OPERADOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Desentupidor – Experiência na função.

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino fundamental completo

Vaga temporária 2 meses- podendo se tornar efetiva , experiência mínima de 6 meses na função- salário: R$2.359,00

01 VAGA

PROFESSOR DE ARTES FUNDAMENTAL II/MÉDIO

Licenciatura completa em Artes; ministrar aulas de Artes; desejável conhecimento em língua estrangeira; conhecimento na área de tecnologia e metodologias ativas; experiência no Ensino fundamental II e médio; entendimento sobre as exigências da BNCC.

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Desejável ensino superior

Experiência com vendas

Habilitação AB

Disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Supervisor de vendas Externo – Desejável ensino superior

Experiência com vendas

Habilitação AB

Disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

AUXILIAR DE TI- salário R$1.457,61 experiência de 6 meses na função, curso técnico em informática, ou cursando ensino superior em redes, tecnologia da informática/áreas afins, habilitação AB

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Experiência na função.

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência com vendas

Ter disponibilidade de horário e saber trabalhar em equipe

Receberá salário mínimo+comissão

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Não é necessário ter experiência

Ter boa comunicação e conhecimento em Internet.

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Experiência na função

Já tenha trabalhado em ótica

01 VAGA

