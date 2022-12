SineBahia oferece 126 vagas de emprego no interior da BA nesta quinta

Foto: Camila Souza/GOVBA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 126 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta quinta-feira (22). As oportunidades estão disponíveis em Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Esplanada, Catu, Ilhéus, Irecê, Jequié e mais

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGA DE CATU

ASSISTENTE FISCAL

Cursando ou Graduado em Ciências Contábeis

Ter conhecimento das rotinas fiscais e conhecimento no Sistema Domínio

Importante: Ter atuado em escritório de contabilidade

Salário a combinar

01 VAGA

VAGAS DE ESPLANADA

PEDREIRO

Vagas permanentes

05 VAGAS

VAGA DE IPIRÁ

SUBGERENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Ter noções de informática, habilitação A/B, facilidade para liderar e motivar equipe

Para trabalhar com atendimento ao cliente (vendas)

Observação: ter disponibilidade para viajar

01 VAGA

VAGAS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental incompleto

02 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH B

01 VAGA

GARÇOM

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: D

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: D

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINAS GRÁFICAS

Ensino Médio completo

Experiência em gráficas

01 VAGA

ATENDENTE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

GARÇONETE

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARMAN

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ENCANADOR

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PINTOR

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SERRALHEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM FIBRA ÓPTICA (INSTALADOR)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: B

01 VAGA

LAVADOR DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

MOTOFRETISTA

Ensino Médio completo

Possuir CNH A

03 VAGAS

VAGAS DE JEQUIÉ

CORTADOR DE MÁRMORE

Ensino Fundamental incompleto

06 meses de experiências

01 VAGA

RECEPCIONISTA

Ensino Médio completo

06 meses de experiências

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência comprovada

Ter CNH –B, veículo próprio e disponibilidade para viajar

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental incompleto

06 meses de experiências

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência comprovada

01 VAGA

VAGAS DE VALENÇA

MOTOFRETISTA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Habilitação “A”

Necessário ter moto (não precisa ser própria)

03 VAGAS

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Moto própria

01 VAGA

VAGAS DE ILHÉUS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

GARÇOM (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

CAMAREIRA

Ensino Médio Completo

Experiência na função

02 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência na função

05 VAGAS

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO

Experiência na Função

Possuir conhecimento na área de pré-moldados

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Possuir certificado do curso

Experiência na função

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

05 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

05 VAGAS

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Residir na Zona sul

01 VAGA

ATENDENTE BALCÃO

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir conhecimento com o sistema PDV e controle de produtos

01 VAGA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Ensino Superior completo em Terapia Ocupacional

Possuir Registro ativo no Conselho de Classe

Desejável conhecimento e experiência na área hospitalar

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGO

Ensino Superior completo em Fonoaudiologia

Possuir registro profissional no órgão Conselho de Classe

Domínio de informática (Windows, Word, Excel, Internet)

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência na função

01 VAGA

REPOSITOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira de trabalho

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir habilidade para liderar

Disponibilidade para trabalhar em Ilhéus/Porto Seguro

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir certificado de curso na área

01 VAGA

REPOSITOR DE FRIOS

Ensino Médio Completo

Experiência na função em qualquer setor de reposição

Residir no Centro ou imediações

01 VAGA

OPERADOR DE QUALIDADE

Ensino Médio Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônica

Experiência em Carteira de Trabalho

01 VAGA

ASSISTENTE TÉCNICO

Ensino Médio Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônica

Experiência em carteira de trabalho

Possuir conhecimento em inspeção de reparo de componente SMD e PTH de placa mãe e manuseio de equipamentos para medição de circuito elétrico

01 VAGA

VAGA DE RIBEIRA DO POMBAL

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Salário fixo + ticket alimentação, bonificação e plano de carreira

Para trabalhar na cidade de Tucano/Ba

01 VAGA

VAGAS DE SENHOR DO BONFIM

JOVEM APRENDIZ

Ensino Fundamental completo

Exclusiva para Jovem Aprendiz

03 VAGAS

CHAPISTA

Ensino Médio completo

Experiência na área

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

RECEPCIONISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

AJUDANTE DE PADARIA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

FORNEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

02 VAGAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

02 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

20 VAGAS

CARPINTEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

09 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

04 VAGAS

VAGAS DE PAULO AFONSO

COMPRADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GERENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Desejável: ser formado em Administração

02 VAGAS

MONTADOR DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência em montagem de veículos (MOTO)

01 VAGA

CONFERENTE / ESTOQUISTA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

