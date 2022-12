SineBahia oferece 158 vagas de emprego na Bahia nesta quarta

Foto: Divulgação / GOV BA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 158 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta quarta-feira (28). As oportunidades estão disponíveis em Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Esplanada, Catu, Ilhéus, Irecê, Jequié e mais.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

Veja as vagas abaixo:

VAGA DA UNIDADE FEIRA DE SANTANA II PARA DIA 28/12/2022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na CTPS

04 VAGAS

TÉCNICO EM ANÁLISE QUÍMICA

Ensino Médio completo

Curso Técnico em Química

Experiência como Formulador ou Análise de Laboratório

CRQ Ativo

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

02 VAGAS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

05 VAGAS

VAGAS DE ALAGOINHAS PARA DIA 28/12/2022

AGENTE DE CRÉDITO

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses na carteira

Imprescindível: Ser Micro Empreendedor Individual (MEI)

01 VAGA

OFICIAL DE MANUTENÇÃO CIVIL

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses na carteira

Atividades: executar serviços de pintura, manutenção de paredes, portas, janelas, instalações prediais, instalações de tubos, bebedouro, purificadores, troca de metais.

Imprescindível: experiência em manutenção predial, pequenos reparos, parafusadeira, lixadeira.

03 VAGAS

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses na carteira

Atividades: realizar calibração das bombas de envio de água, garantir funcionamento correto e medição de níveis de vazão e consumo. Realizar limpeza no sistema de filtragem (evitar danos aos equipamentos e elementos contaminantes na qualidade da cerveja). Coletar amostras de água a serem consumidas pelo parque fabril, garantido que os níveis estejam conforme os padrões aceitos.

Imprescindível: experiência em estação de água, efluentes. Curso técnico em controle ambiental, meio ambiente, análises químicas, química, hidrologia, alimentos, cervejaria ou áreas afins e experiência em indústria de bebidas.

01 VAGA

VAGAS DE IRECÊ PARA DIA 28/12/2022

MOTOFRETISTA

06 meses de experiência

Habilitação A

01 VAGA

CONSULTORA DE VENDAS INTERNA

06 meses de experiência

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

06 meses de experiência

04 VAGAS

PORTEIRO

06 meses de experiência

01 VAGA

ATENDENTE DE TELEMARKETING

06 meses de experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE FATURAMENTO

06 meses de experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

06 meses de experiência

01 VAGA

VAGAS DE SENHOR DO BONFIM PARA DIA 28/12/2022

JOVEM APRENDIZ

Ensino Fundamental Completo

Exclusiva para Jovem Aprendiz

03 VAGAS

CHAPISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

02 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

AJUDANTE DE PADARIA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

FORNEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

02 VAGAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental completo

Experiência na Função

02 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

20 VAGAS

CARPINTEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

09 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

04 VAGAS

BABÁ

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

MOTORISTA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

CNH: AD

01 VAGA

VAGA DE ENTRE RIOS – DIA 27/12/2022

Mecânico Manutenção I

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 01 ano

Benefícios: Assistência médica, assistência odontológica, cesta básica, uniforme e adicional noturno

Jornada de trabalho: 4X2

Observação: Vaga para moradores de Entre Rios, Pojuca, Alagoinhas e Catu.

01 VAGA

VAGAS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS – DIA 28/12/2022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Ensino Fundamental Incompleto

02 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH B

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH B

01 VAGA

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH B

01 VAGA

GARÇOM

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ESTAGIÁRIO EM RH

Ensino Superior incompleto

01 VAGA

ESTAGIÁRIO EM FINANÇAS

Ensino Superior incompleto

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE OFICINA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINAS GRÁFICAS

Ensino Médio Completo

Experiência em gráficas

01 VAGA

GARÇONETE

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARMAN

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Experiência mínima de 06 meses na função

Ensino Médio completo

01 VAGA

SERRALHEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM FIBRA ÓPTICA (INSTALADOR)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: B

01 VAGA

MONTADOR DE MOVÉIS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

MOTOFRETISTA

Ensino Médio Completo

Possuir CNH A

03 VAGAS

VAGAS DE ILHÉUS PARA DIA 28/12/2022

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Superior Cursando Analise e Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia de Informação

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA



MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

AJUDANTE DE DEPÓSITO

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

ELETRICISTA PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir cursos obrigatórios da área

01 VAGAS

TÉCNICO DE FIBRA ÓPTICA (INSTALADOR)

Ensino Médio completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir conhecimento em Adsl, rede interna e externa

02 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir certificado de curso na área

01 VAGA

OPERADOR DE QUALIDADE

Ensino Médio Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônica

Experiência em carteira de trabalho

01 VAGA

ASSISTENTE TÉCNICO

Ensino Médio Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônica

Experiência em carteira de trabalho

possuir conhecimento em inspeção de reparo de componente SMD e PTH de placa mãe e manuseio de equipamentos para medição de circuito elétrico.

01 VAGA

VAGAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA – DIA 28/12/2022

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

01 VAGA

ASSISTENTE DE VENDAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino médio completo

Importante: gostar de atendimento ao público

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Cursando Ciências Contábeis, Administração (técnico ou superior), Gestão ou Economia.

Bolsa auxílio: R$800,00 + VT (R$100,00)

Ter disponibilidade no período matutino de segunda a sábado.

01 VAGA

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior Completo ou em andamento em RH ou áreas afins

Conhecimento em Pacote Office

Experiência na função

01 VAGA

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Ensino Médio completo

Conhecimento em Pacote Office

Experiência na função e disponibilidade de horário.

01 VAGA

AUXILIAR DE LAVANDERIA

Ensino Fundamental completo

Para trabalhar nos turnos diurno/noturno

Salário: R$1.273.00

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Não é necessário ter experiência

Ter disponibilidade de horário

Ramo da empresa – fabricação de produtos derivados do leite

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis

Conhecimento em pacote Office e experiência na função.

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO E DIGITADOR

Ensino Superior completo em Administração ou Ciências Contábeis

Experiência com digitação e planilhas

01 VAGA

BALCONISTA

Experiência com atendimento ao público

Ter trabalhado em padaria, restaurante, lanchonete ou mercado.

01 VAGA

BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Não exige escolaridade

Experiência na função

01 VAGA

BARBEIRO

Não exige escolaridade

Experiência comprovada na função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS (VENDEDOR PORTA A PORTA)

Ensino Médio completo

Experiência em vendas externas

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO

Imprescindível saber cozinhar forno e fogão

Ter carta de referência.

01 VAGA

ENCANADOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$2.359,00

Observação: vaga temporária por dois meses, mas pode se tornar efetiva

01 VAGA

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS

Ensino médio completo

Experiência comprovada na área

Habilitação categoria B e morar próximo ao bairro Felícia.

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Ensino Médio completo

Motorista de caminhão limpa fossa – CNH Categoria D.

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio completo

01 VAGA

OPERADOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Para trabalhar como desentupidor

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$2.359,00

Observação: Vaga temporária por dois meses, mas pode se tornar efetiva

01 VAGA

PROFESSOR DE ARTES FUNDAMENTAL II/MÉDIO

Licenciatura completa em Artes (ministrar aulas de Artes)

Desejável: conhecimento em língua estrangeira; conhecimento na área de tecnologia e metodologias ativas;

Ter experiência no Ensino Fundamental II e Médio; entendimento sobre as exigências da BNCC.

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Desejável Ensino Superior

Experiência com vendas

Habilitação AB e disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Supervisor de vendas externo

Experiência com vendas

Habilitação AB e disponibilidade para realizar viagens

Observação: desejável ter Ensino Superior

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Curso Técnico

Possuir habilitação categoria B e conhecimento básico em medições de tensões e correntes.

Observação: Ter disponibilidade para realizar viagens (Sul da Bahia- Irecê/Porto Seguro).

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Curso Técnico em informática, ou cursando Ensino Superior em redes, tecnologia da informática/áreas afins.

Experiência de 06 meses na função, habilitação AB

Salário: R$1.457,00

Observação: Para trabalhar como auxiliar de TI

01 VAGA

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Não exige escolaridade

Experiência na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Ter boa comunicação e conhecimento em Internet

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência na função (ter trabalhado em ótica)

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Ter disponibilidade de horário e saber trabalhar em equipe

Receberá salário mínimo+comissão

01 VAGA

