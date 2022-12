SineBahia oferece 198 vagas de emprego no interior da BA nesta terça

Foto: Camila Souza/GOVBA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 198 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta terça-feira (20). As oportunidades estão disponíveis em Barreiras, Caetité, Porto Seguro, Ilhéus, Jequié, Santo Antônio de Jesus.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGA DE ENTRE RIOS PARA DIA 20

TRABALHADOR FLORESTAL

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Atividade a serem desenvolvidas: coleta e plantio, poda, limpeza da área, transporte de resíduos, plantio de matriz, entubetamento, limpeza de tubetes, programação de irrigação de mudas, e outros

Salário e benefícios (assistência médica, cesta básica, assistência odontológica, transporte empresa, seguro de vida e refeitório da empresa)

02 VAGAS

VAGAS DE ALAGOINHAS PARA DIA 20/12/2022

MOTOENTREGADOR

Ensino Médio completo

Sem experiência

Possuir CNH A e moto própria

Disponibilidade para trabalhar em Alagoinhas e região

Atividades: trabalhar com entrega e instalações de equipamentos.

03 VAGAS

VAGA DE FEIRA DE SANTANA II PARA DIA 20

LÍDER OPERACIONAL

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira ou contrato

03 VAGAS

AUXILIAR OPERACIONAL

Ensino Médio incompleto

Experiência comprovada em carteira ou contrato

20 VAGAS

CONFERENTE DE MERCADORIA

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira ou contrato

06 VAGAS

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

ARTÍFICE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

10 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

CNH-A/B

02 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

CNH-A/B

05 VAGAS

CALDEIREIRO SOLDADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

CNH-A/B

05 VAGAS

DIGITADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira ou contrato

Curso de Informática

10 VAGAS

GERENTE DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

01 VAGA

PINTOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

01 VAGA

SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

01 VAGA

GARÇOM /GARÇONETE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS PARA DIA 20

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Ensino Fundamental incompleto

02 VAGAS

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH B

01 VAGA

GARÇOM

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: D

01 VAGA

MOTORISTA OPERADOR DE GUINDAUTO

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: D

01 VAGA

AGENTE FUNERÁRIO

Ensino Médio completo

Habilitação: A/B

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINAS GRÁFICAS

Ensino Médio completo

Experiência em gráficas

01 VAGA

ATENDENTE LANCHONETE

Ensino Médio completo

Experiência na função

02 VAGAS

GARÇONETE

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARMAN

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ENCANADOR

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PINTOR

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SERRALHEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM FIBRA ÓPTICA (INSTALADOR)

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: B

01 VAGA

SERRALHEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGA

LAVADOR DE VEÍCULOS

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

MOTOFRETISTA

Ensino Médio completo

Possuir CNH A

03 VAGAS

VAGAS DE JEQUIÉ PARA DIA 20/12/2022

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino superior em Administração

Experiência comprovada

01 VAGA

CORTADOR DE MÁRMORE

Ensino Fundamental incompleto

06 meses de experiência

01 VAGA

ASSISTENTE FINANCEIRO

Ensino Superior em Administração

Experiências comprovada

01 VAGA

RECEPCIONISTA

Ensino Superior em Administração

Experiências comprovada

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Superior em Administração

Experiências comprovada

01 VAGA

FORNEIRO EM PIZZARIA

Ensino Fundamental completo

06 meses de experiências em pizzaria

01 VAGA

VAGAS DE ILHÉUS PARA DIA 20

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

GARÇOM (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Possuir certificado do curso

Experiência na função

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

05 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

05 VAGAS

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Residir na Zona sul

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência na função

Curso Técnico na área

01 VAGA

ATENDENTE BALCÃO

Ensino Médio completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir conhecimento com o sistema PDV e controle de produtos

01 VAGA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Ensino Superior completo em Terapia Ocupacional

Possuir registro ativo no Conselho de Classe

Desejável conhecimento e experiência na área hospitalar

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGO

Ensino Superior completo em Fonoaudiologia

Possuir registro profissional no órgão Conselho de Classe

Domínio de Informática (Windows, Word, Excel, Internet)

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

REPOSITOR DE BEBIDAS

Ensino Médio completo

Experiência em carteira de trabalho

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir habilidade para liderar

Disponibilidade para trabalhar em Ilhéus/Porto Seguro

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência em carteira de trabalho

Possuir certificado de curso na área

01 VAGA

REPOSITOR DE FRIOS

Ensino Médio completo

Experiência na função em qualquer setor de reposição

Residir no Centro ou imediações

01 VAGA

OPERADOR DE QUALIDADE

Ensino Médio Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônica

Experiência em Carteira de Trabalho

01 VAGA

ASSISTENTE TÉCNICO

Ensino Médio Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica ou Eletroeletrônica

Experiência em Carteira de Trabalho

possuir conhecimento em inspeção de reparo de componente SMD e PTH de placa mãe e manuseio de equipamentos para medição de circuito elétrico

01 VAGA

VAGAS DE PORTO SEGURO PARA DIA 20

ATENDENTE TELEMARKETING

Fundamental completo

Sem experiência

25 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Fundamental completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

CUMIM

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

CAMAREIRA

Ensino Fundamental

Experiência 06 meses

01 VAGA

ENCANADOR

Cursando Ensino Superior (Administração)

Experiência 06 meses

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência 06 meses

02 VAGAS

PINTOR

Ensino Fundamental completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

PASSADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

PROFESSOR DE PEDAGOGIA

Ensino Superior completo

Experiência 06 meses

01 VAGAS

RECEPCIONISTA

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

VAGA DE CAETITÉ PARA DIA 20

PEDAGOGO

Ensino Superior Completo (Pedagogia)

Experiência mínima de 06 meses

Possuir conhecimento em Pacote Office, Windows e Internet

Conhecimento em Educação Profissional e do Sistema Educacional TOTV’S

Ter CNH B e disponibilidade para horários flexíveis e para viagens

Observação: acessível para pessoas com deficiência

01 VAGA

VAGAS DE BARREIRAS PARA DIA 20

PINTOR (VAGA TEMPORÁRIA)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 2.359,03

Observação: a empresa fornecerá assistência médica e odontológica, vale transporte, vale refeição

01 VAGA

SERRALHEIRO (VAGA TEMPORÁRIA)

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: R$ 2.359,03

Observação: a empresa fornecerá vale-transporte, vale–refeição, assistência médica e odontológica

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Não exige escolaridade

Não exige experiência

02 VAGAS

CAMAREIRA DE MOTEL

Ensino Fundamental completo

Experiência em serviços domésticos

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Necessário possuir veículo e ser habilitado

Observação: a empresa fornecerá vale-refeição, uniforme, comissão, assistência médica e odontológica

02 VAGAS

CASEIRO

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Salário fixo a combinar

01 VAGA

VAGAS DE PAULO AFONSO PARA DIA 20

GERENTE DE LOJA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Desejável: ser formado em Administração

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MONTADOR DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência em montagem de veículos (MOTO)

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio Incompleto

Residir no centro da cidade

01 VAGA

AUXILIAR DE AÇOUGUE

Ensino Médio completo

Experiência em manuseio de alimentos frescos, carnes e peixes

01 VAGA

ATENDENTE / DIVULGAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência em divulgação

Ter boa comunicação

01 VAGA

CONFERENTE / ESTOQUISTA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

