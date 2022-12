SineBahia oferece 220 vagas de emprego no interior da Bahia nesta segunda (5)

Foto: Camila Souza/GOVBA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 220 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta segunda-feira (5). As oportunidades estão disponíveis em Senhor do Bonfim, Caetité, Itabuna, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Prado, Valença, Simões Filho e Feira de Santana.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGA DE FEIRA DE SANTANA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Curso de operador de empilhadeira e NR 11

CNH B

02 VAGAS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira, declaração ou contrato

10 VAGAS

VAGAS DE SIMÕES FILHO

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

Habilitação AB e conhecimento em Excel.

01 VAGA

VIGIA

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

Habilitação D e cursos atualizados

01 VAGA

OPERADOR LOGÍSTICO

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses

05 VAGAS

VAGA DE VALENÇA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Habilitação “A”

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Jovem Aprendiz

01 VAGA

VAGAS DE PRADO

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo ou incompleto

Para trabalhar em Cumuruxatiba, Distrito de Prado

02 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo ou incompleto

Para trabalhar em Cumuruxatiba, Distrito de Prado

02 VAGAS

REPOSITOR

Ensino Médio completo ou incompleto

Para trabalhar em Cumuruxatiba, Distrito de Prado

02 VAGAS

ENTREGADOR

Ensino Médio completo ou incompleto

Para trabalhar em Cumuruxatiba, Distrito de Prado

02 VAGAS

VAGAS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH B

Possuir MOTO

01 VAGA

GARÇOM

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETROTÉCNICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: D

01 VAGA

MOTORISTA OPERADOR DE GUINDAUTO

Experiência mínima de 06 meses na função

Habilitação: D

01 VAGA

AGENTE FUNERÁRIO

Ensino Médio Completo

Habilitação: A/B

01 VAGA

CARREGADOR

Experiência na função

02 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINAS GRÁFICAS

Ensino Médio Completo

Experiência em gráficas

01 VAGA

ATENDENTE LANCHONETE

Ensino Médio Completo

Experiência na função

02 VAGAS

GARÇONETE

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência em vendas

Possuir CNH A e MOTO

02 VAGAS

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARMAN

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COSTUREIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS DE PAULO AFONSO

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PADEIRO / PASTELEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com rotinas de escritório

Possuir conhecimento em Excel e Word

Salário: R$1212,00

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 03 meses na área

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com informática intermediária

Experiência com cálculos fiscais

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Salário: R$1.800,00

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com Rotinas de Departamento Pessoal e notas fiscais

01 VAGA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

OPERADOR LOGÍSTICO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘A/B’

03 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Curso Técnico de Enfermagem do Trabalho

Conhecimentos básicos de informática

Residir em Itabuna

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGAS DE ESPLANADA

COLHEDOR DE LARANJA

Vaga permanente

Salário: 1.400,00 a 4.000,00

60 VAGAS

VAGA DE CAETITÉ

ASSISTENTE TÉCNICO

Ensino Superior Completo (Administração ou Engenharia de Produção)

Experiência mínima de 6 meses na carteira

Carteira Nacional de Habilitação ‘B’

Idioma: Inglês intermediário;

Experiência com controle de processos administrativos e facilities; facilidade em criar relatórios fotográficos; construção e montagem de fluxos; Excel avançado.

01 VAGA

VAGAS DE SENHOR DO BONFIM

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Apresentar Laudo Médico

Não Exige Experiência

01 VAGA

CHAPISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

01 VAGA

AJUDANTE DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental Completo

Não Exige experiência

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

04 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

Habilitação: AB

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

ENTREVISTADOR DE PESQUISA DE MERCADO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

02 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

RECEPCIONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

AJUDANTE DE PADARIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

FORNEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

02 VAGAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

02 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

PEDREIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

20 VAGAS

CARPINTEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

09 VAGAS

ARMADOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

04 VAGAS

ENCANADOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

02 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Com Certificado

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

02 VAGAS

