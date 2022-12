Sinop (MT) divulga processo seletivo com 150 vagas e salários de até R$ 8,9 mil

A Prefeitura de Sinop no estado do Mato Grosso anunciou a realização de um processo seletivo para o preenchimento de 150 vagas para contrato imediato.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de Sinop – MT chegam até R$ 8,9 mil.

Vagas e salários Sinop – MT

A Prefeitura de Sinop – MT oferece 150 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Auxiliar de Consultório Dentário – 21 vagas.

Nível médio/técnico

Técnico de Enfermagem – 60 vagas;

Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga.

Nível superior

Assistente Social – 3 vagas;

Cirurgião Dentista Clínica Geral – 18 vagas;

Enfermeiro – 24 vagas;

Farmacêutico/Bioquímico – 5 vagas;

Fisioterapeuta – 4 vagas;

Fonoaudiólogo – 4 vagas;

Psicólogo – 6 vagas;

Psicopedagogo – 4 vagas.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Sinop – MT variam de acordo com a vaga e a área de atuação.

O cargo de nível fundamental, por exemplo, possui salário de R$ 1.432,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 2.700,79 a R$ 3.335,21 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já os cargos de nível superior possuem remuneração que varia de acordo com a jornada de trabalho semanal, indo de R$ 5.992,55 a R$ 8.954,27 para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

O profissional selecionado prestará serviço junto à Rede Municipal de Saúde do Município, podendo, em qualquer tempo da vigência do contrato, ser remanejado de uma unidade para outra ou ter alterado seu horário de trabalho a fim de atender aos interesses e necessidades da Secretaria de saúde.

Inscrições Sinop – MT

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Sinop – MT devem realizar a inscrição até o dia 14 de dezembro de 2022, diretamente pelo site da prefeitura, organizadora responsável pelo certame.

Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição.

Etapas processo seletivo Sinop – MT

O processo seletivo para a Prefeitura de Sinop – MT contará unicamente com Prova escrita de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Em caso de empate, o desempate ocorrerá observando os critérios a seguir:

Cargos de nível superior, técnico e fundamental com formação específica:

Maior pontuação entre as questões específicas;

Maior pontuação nas questões de Conhecimentos gerais e atualidades;

Maior pontuação de experiência como trabalhador em serviços SUS;

Candidato de maior idade.

A aplicação da prova escrita está marcada para o dia 15 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.