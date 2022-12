Skank canta sucessos no ‘Domingão’; veja detalhes

Foto: Reprodução / TV Globo

No ‘Domingão com Huck’ do próximo domingo (11), Luciano Huck convida a banda Skank para se apresentar na atração. O grupo comandado por Samuel Rosa conversa com o apresentador e canta alguns dos seus maiores sucessos no palco, ao vivo. Ainda em ritmo de Copa do Mundo, o programa apresenta dinâmicas no clima do mundial.

No ‘Acredite em Quem Quiser’, o convidado é Luis Miranda. O ator se junta a Lívia Andrade, Déa Lúcia, padre Fábio de Melo, Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco na missão de descobrir qual dos personagens está falando a verdade e realmente viveu uma situação inusitada. No programa, Luciano Huck ainda comanda a disputa no ‘Quem Quer Ser um Milionário’.

Nesta semana, o ‘Domingão com Huck’ vai ao ar após ‘Campeões de Bilheteria’. O programa tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas.

Leia mais sobre TV no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.