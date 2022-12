Soldado de 19 anos é morto a facadas após assistir jogo do Brasil

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um soldado do Exército de 19 anos foi morto a facadas no povado de Ponte Velha, na zona rural de Santa Maria da Vitória, no interior da Bahia. Um outro militar foi atingido, mas passa bem. O caso aconteceu na segunda-feira (5) depois do jogo do Brasil contra Coreia do Sul pela Copa do Mundo. A vítima foi identificada como Vandison Talio dos Santos Bispo.

O jovem e outros três soldados estavam dispensados do trabalho para assistirem o jogo do Brasil quando, durante o retorno ao Destacamento Guará, foram abordados por dois homens em uma motocicleta. Após uma discussão, um deles desceu do veículo e entrou em luta corporal com um dos soldados, que foi atingido na região do tórax por golpes de faca.

Outro tentou intervir e também foi golpeado, porém na região do pescoço. Vandison não resistiu e morreu ainda em deslocamento para o Hospital Municipal de Correntina. O colega dele foi atendido na unidade e o estado de saúde dele é estável.

A Polícia Civil investigará o caso. O Comando do 4º BEC lamentou o ocorrido e manifestou condolências aos familiares e amigos do soldado Talio. O Batalhão informa, ainda, que está concedendo todo o apoio necessário às famílias das vítimas.

