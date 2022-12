A Soprano está presente no mercado de trabalho há cerca de seis décadas e durante três anos seguidos foi considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. Hoje a empresa está contratando novas pessoas para se tornar um funcionário. Veja a seguir, as vagas disponíveis e todas as informações referente a candidatura.

Soprano abre novos EMPREGOS pelo Brasil

A empresa oferece soluções para acesso a segurança e energia de casa e construção. A companhia possui uma ampla linha de produtos para o mercado brasileiro e alguns países da América Latina através de materiais elétricos, utilidades domésticas e moveleiro.

A Soprano possui 5 unidades de negócios, são elas: componentes para móveis e México, fechaduras e ferragens térmicas e materiais elétricos. Para continuar crescendo e expandindo cada dia mais suas atividades, a companhia disponibilizou novas oportunidades de emprego. Veja a seguir.

Abastecedor de Logística Interna – Farroupilha/RS;

Comprador Pleno – Farroupilha/RS;

Analista Administrativo de Vendas Júnior – Farroupilha/RS;

Coordenador de Vendas – São Paulo;

Analista de Desenvolvimento de Produto Pleno – Caxias do Sul/RS;

Eletromecânico II – Rio Grande do Sul;

Analista de Infraestrutura Pleno – Farroupilha/RS;

Vendedor Interno – Caxias do Sul/RS;

Operador de Máquina – Farroupilha/RS;

Analista de Métodos e Processos Júnior – Caxias do Sul/RS;

Vendedor Externo – Goiás.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente às oportunidades anunciadas, o candidato deve acessar o site 123empregos e realizar o cadastro de um currículo para a empresa analisar.

