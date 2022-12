Sotreq abre novos EMPREGOS pelo país

Com mais de oitenta anos de inovação, a Sotreq é uma empresa brasileira fornecedora de maquinário, tecnologia, soluções e suporte a produtos altamente especializados para os setores do agronegócio, construção, florestal, mineração, gás, energia, naval e petróleo. Ela é um Revendedor Oficial Cat®.

Sotreq tem novas oportunidades de trabalho no Brasil inteiro

A Sotreq dedica-se ao comércio de compra e venda de veículos usados e locação de equipamentos, com mais de cinquenta franquias em quase todo o país.

Há diversas vagas para quem está buscando o primeiro emprego. Para fazer o seu cadastro no programa Jovem Aprendiz é preciso ter idade entre 14 a 24, ter o Ensino Médio completo ou estar cursando, conhecer o pacote Office e ter disponibilidade para trabalhar à tarde. Também há chances para quem faz Técnico em Segurança do Trabalho. É oferecido vale transporte, assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica e refeitório. Conheça todas as vagas abaixo e em seguida descubra como fazer a sua inscrição:

Anl. de Infraestrutra Pl;

Estágio Ensino Técnico;

Jovem Aprendiz;

Mecânico de Mineração;

Aux. Administrativo de Serviços;

Mecânico de Manutenção Externo;

Ass. de Administração de Pessoal.

Como se candidatar

Se alguma dessas vagas ofertadas pela empresa Sotreq te interessou, para realizar a sua inscrição é necessário acessar o site 123 empregos, visto que é por meio dele que é feito o processo seletivo. Encontre o cargo desejado, leia coma tenção as exigências pedidas e se o seu currículo for compatível, faça o seu cadastro na plataforma e aguarde alguém entrar em contato pela página ou pelo seu e-mail.

