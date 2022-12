Sotreq recebe inscrições para seu programa de trainee

Em busca de novos talentos para sua equipe, a Sotreq está recebendo inscrições para o seu programa de trainee 2023. As chances são destinadas a recém formados em diversos cursos de graduação, com disponibilidade para atuar nos estados de Mato Grosso, Pará, Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

São elegíveis profissionais que tenham concluído a graduação há até dois anos nos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Minas, Engenharia Eletrônica, Engenharia da Computação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Produção, Engenharia de Automação, Administração, Análise de Sistemas e Ciência da Computação.

Os candidatos deverão ter, ainda, conhecimento intermediário no Pacote Office, inglês avançado e disponibilidade para viajar ou mudar de endereço. Isso porque os contratados serão alocados nas unidades da empresa nas cidades de Campo Novo do Parecis (MT), Belém (PA), Carajás (PA), Canaã dos Carajás (PA), Manaus (AM), São Luís (MA), Contagem (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Sumaré (SP).

A empresa oferece a seus contratados uma série de benefícios, dentre eles assistência médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida, vale transporte, vale refeição, acesso ao restaurante interno, programa de treinamentos e convênio com empresas parceiras.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar a página Programa Trainee Sotreq e se inscrever até o dia 31 de dezembro. Clique aqui!

Sobre a empresa

A Sotreq é uma empresa nacional que fornece tecnologia, maquinário, soluções e suporte ao produto altamente especializado para os segmentos de construção, mineração, energia, petróleo, marítimo, gás, florestal e agronegócio. Com mais de 80 anos de experiência, a empresa nacional está presente no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.