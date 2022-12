SSA 2023: UPE inicia aplicação das provas da 1ª e da 2ª etapas neste domingo (11)

A Universidade de Pernambuco (UPE) inicia neste domingo, dia 11 de dezembro, a aplicação das provas das etapas 1 e 2 do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2023. O segundo dia de provas será realizado na próxima segunda-feira, dia 12 de dezembro.

De acordo com os editais, as provas do SSA 1 serão aplicadas no período da manhã em ambos os dias. Já a aplicação das provas do SSA 2 será feita durante a tarde.

Ainda conforme os editais, os locais de prova serão em Recife, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Surubim. Os inscritos podem consultar os locais de prova por meio do site de Processo de Ingresso da UPE.

Segundo as orientações da UPE, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e o Cartão Informativo. Além disso, é preciso levar caneta esferográfica na cor azul ou preta para responder a prova.

Conforme o edital, além da redação, os inscritos nas etapas 1 e 2 responderão 90 questões objetivas sobre assuntos dos 1º e 2º anos do Ensino Médio, respectivamente. Desse modo, as provas abarcarão conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Química, Artes, Educação Física, Língua Inglesa, Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

SSA 3 e resultados

A UPE aplicou as provas do SSA 3 nos dias 4 e 5 de dezembro. A oferta total da UPE é de 1.800 vagas para 54 cursos de graduação para os aprovados na 3ª etapa do SSA 2023. As vagas são para os 11 campi da universidade.

A UECE deve divulgar a lista de classificados no SSA 3 até o dia 23 de fevereiro de 2023. A divulgação do boletim de desempenho das duas primeiras etapas (SSA 1 e SSA 2) está prevista para sair até o dia 31 de março.

Acesse o site da UECE para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFLA abriu hoje o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023 de cursos EAD; saiba mais.