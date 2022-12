SSP e MP cumprem mandados contra grupo de extermínio

Foto: Divulgação / Poliana Lima

Cinco mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, na manhã desta quarta-feira (07), na cidade de Inhambupe, localizado a 153 quilômetros de Salvador. Os pedidos integram a segunda fase da “Operação Tocaia”, realizada por uma Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP/BA) e pelo Ministério Público da Bahia (MP/BA).

Segundo informações da SSP e do MP, os alvos são integrantes de um grupo extermínio, suspeito de cometer um homicídio em 2019, a cidade de Sátiro Dias. A organização criminosa também tem atuação em cidades da região Nordeste da Bahia.

Participam da ação integrada as Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Nordeste e Litoral Norte, além da Polícia Civil através do Grupo de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsão Mediante Sequestro da SSP e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MP.

Caso

Na primeira fase da ‘Operação Tocaia’ um policial militar da reserva foi preso suspeito de atrair a vítima para uma emboscada. Ela foi sequestrada e morta, em 2019, no município de Sátiro Dias. Os alvos da segunda fase também participaram deste crime.

