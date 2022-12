A companhia Stark oferece soluções de captação de recursos e aquisições adaptadas para médias empresas de startups. A empresa é pioneira no investment banking digital do Brasil e está constantemente evoluindo e buscando entregar ainda mais qualidade em seus serviços.

Stark abre vagas de emprego em Florianópolis

Trata-se de uma empresa que oferece aos seus colaboradores um ambiente de trabalho encorajador e autêntico respeitando a individualidade de cada um. A companhia valoriza a entrega de excelência e é um time de alta performance auxiliando uns aos outros a buscar a sua vitória pessoal.

Neste momento, a companhia busca novas pessoas para a formação de uma nova equipe, a fim de transformar a realidade das empresas e de seus fundadores. Para se tornar um colaborador o candidato deve ser automotivado, autoconsciente, autodisciplinado e proativo. Veja, a seguir, as oportunidades disponíveis.

Analista de Recursos Humanos – Remoto e Florianópolis/SC;

Oportunidade de Carreira – Remoto e Florianópolis/SC;

Analista de Negócios – Remoto e Florianópolis/SC;

Analista de Relações com Investidores – Remoto e Florianópolis/SC.

Como se candidatar

Aos candidatos interessados em participar do processo seletivo é só entrar no site 123 empregos. Nele estão disponíveis todas as informações referentes às oportunidades divulgadas e o cadastramento de um currículo para análise.

Para atuar nos cargos disponíveis, o profissional deve atender os requisitos exigidos pela companhia e realizar o envio de um currículo a fim de se tornar um colaborador e auxiliar nas atividades da empresa.

