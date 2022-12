Stenio Garcia fala sobre sequela no pulmão após Covid-19

Foto: Reprodução / Redes sociais

Stenio Garcia segue se recuperando da Covid-19. O ator de 90 anos contraiu o vírus em setembro deste ano e ficou com uma sequela no pulmão.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o veterano destacou que já voltou a fazer exercícios físicos e que segue em cuidados para detectar possíveis quadros de trombose.

“Peguei a doença e sobrevivi. Estou melhorando. A atividade física é algo que faz parte da minha vida. Sempre gostei e acho que é essencial para a carreira de ator. O corpo é a nossa ferramenta de trabalho”, disse ele.

No ar na reprise de ‘O Rei do Gado’, o ator falou sobre a parceria com Antônio Fagundes. “Eu e Fagundes temos uma história muito longa na TV e no teatro. Nos conhecemos muito bem, e isso tornou o trabalho muito mais interessante”, completou ele que é casado com Marilene Saade.

