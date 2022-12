Stenio surpreende Helô com prova de amor no réveillon

Foto: Reprodução / TV Glob

Stenio (Alexandre Nero) e Helô (Giovanna Antonelli) viverão mais um momento romântico nos próximos capítulos de “Travessia”, novela das 21h da TV Globo. O advogado surpreenderá a amanda com uma prova de amor na virada do ano.

Depois de descobrir que a ex-esposa vai passar a virado do ano de plantão na delegacia, ele ligará para a casa dela e avisará que vai curtir uma festa no iate de um cliente. Porém, durante a queima de fogos, Stenio aparecerá no trabalho dela:

“Feliz ano novo!”, surpreenderá o advogado. Helô ficará surpresa e ouvirá: “Achou mesmo que ia passar o ano novo sozinh”, perguntará ele, que chegará com um champanhe na mão.

Ela avisará que não pode beber na delegacia, mas o advogado irá sugerir para os dois fazerem um brinde foram do prédio. “Não acredito que estou fazendo isso! Foi o réveillon mais do que passei”, dirá Helô. “Foi o mais bonito para mim”, completará ele, beijando a delegada.

