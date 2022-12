Steven Tyler é processado por abuso sexual de menor nos anos 70

Foto: Reprodução/ YouTube

O cantor Steven Tyler está sendo alvo de um processo que acusa o astro do Aerosmith de abuso sexual por um caso ocorrido em 1970.

De acordo com a revista Rolling Stone, a ação movida por Julia Holcomb, que na época tinha 16 anos, não cita o nome de Steven, porém o processo traz passagens do livro de memórias do artista.

O processo, que acusa o roqueiro de agressão sexual e de imposição intencional de sofrimento emocional, foi registrado de acordo com a legislação do estado americano da Califórnia, que suspendeu temporariamente a prescrição em acusações de abusos sexuais contra crianças.

Segundo a ação, na época que a adolescente tinha 16, Tyler tinha 25 e o artista teria convencido a mãe da garota a colocá-la sob sua tutela, o que permitiria que os dois morassem juntos. Depois disso, ambos teriam mantido um relacionamento por mais três anos.

O cantor teria oferecido drogas e álcool durante as turnês da banda. A moça ainda afirma que ficou grávida do vocalista em 1975, quando tinha 17 anos, e que foi convencida por ele a realizar um aborto.

