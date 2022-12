Stone abre vagas de emprego em todo o país

A empresa Stone atua no setor de pagamentos desde 2012, empenhados em atender os seus clientes e provar que existe uma forma mais justa, pessoal e inteligente de fazer negócios pelo país. Eles estão crescendo a um ritmo forte e enfrentando desafios maiores e mais difíceis. Eles querem ser os melhores em atendimento ao cliente e construir um grande negócio: em termos de receita, funcionários e pessoas que impactam.

Stone tem novas oportunidades abertas no Brasil inteiro

A Stone possui um objetivo muito claro: ajudar os empreendedores a fazer melhores negócios. Para isso, eles não medem esforços para tornar esse setor mais justo e igualitário para os empresários, que é o seu maior motivo.

Ela está com algumas vagas disponíveis e oferecem diversos benefícios aos seus funcionários como, por exemplo, vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, vale alimentação, auxílio academia, seguro de vida, auxílio creche, programa de remuneração variável, convênio com empresas parceiras, participação nos resultados, auxílio combustível e descontos nos produtos. Confira todas as funções em aberto a seguir e saiba como fazer a sua inscrição logo após:

Aux. de Logística;

Anl. de Relacionamento com Cliente;

Consultor Comercial Externo;

Aux. Técnico de Logística;

Aux. De atendimento logístico.

Como se candidatar

Para concorrer às vagas anunciadas pela empresa Stone é necessário visitar o site 123 empregos e a partir de lá se inscrever no processo de seleção. Ache o cargo deseja e, se o seu perfil for compatível com os requisitos, crie o seu cadastro no sistema e aguarde entrarem em contato.

