Considerada uma das maiores redes de fast fashion de todo o Brasil, a Studio Z atua na comercialização de sapatos. A companhia está presente no mundo da moda há mais de 45 anos e busca entregar qualidade em seus produtos e atendimento. Novas vagas de trabalho foram disponibilizadas pela recrutadora. Confira, a seguir.

Studio Z abre novos EMPREGOS pelo país; veja as regiões

Desde o início de suas atividades, a Studio Z procura ser referência em seu segmento. A empresa se dedica para entregar os melhores produtos e atendimento aos seus clientes. Por isso, conta com uma grande equipe de profissionais qualificados e talentosos.

A companhia está procurando por novos trabalhadores que possuem interesse em fazer parte da equipe. As vagas exigem pessoas talentosas e responsáveis, que atuam com muita dedicação em suas áreas. Confira.

Analista de Controladoria Pleno – São José/SC;

Fiscal de Loja – Blumenau/SC;

Comprador – São José/SC;

Analista de Infraestrutura Sênior – Santa Catarina;

Jovem Aprendiz – Imperatriz/MA;

Coordenador de Infraestrutura de TI – São José/SC;

Auxiliar de Logística – Palhoça/SC;

Estágio de Treinamento – PR, MT, AM, PE, SC, MS;

Jovem Aprendiz de Suprimentos – Santa Catarina;

Auxiliar de Serviços Gerais – Várzea Grande/MT;

Gerente de Produto – Santa Catarina;

Operador de Loja – PR, MT, SC, MS, AM, PA, RO, RR, CE;

Supervisor de Loja – Varzea Grande/MS.

Veja também: Coco Bambu abre vagas de EMPREGOS pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

Aos que possuem interesse em fazer parte do time, basta acessar as informações disponibilizadas no site 123 empregos e encaminhar um currículo para a Studio Z analisar.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e se inscreva através do 123empregos.