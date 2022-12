Sudesb abre aulas gratuitas de futebol feminino

Foto: Divulgação

A Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb) abriu novas vagas para o projeto Esporte na Cidade. O objetivo da ação é capacitar meninas entre 7 e 17 anos com aulas gratuitas de futebol dedicado exclusivamente ao público feminino.

A iniciativa está no seu terceiro ano na capital baiana. Para participar, as interessadas precisam estar matriculadas e frequentando a rede escolar de ensino.

Para o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, a renovação de mais um período do projeto Esporte na Cidade só reforça a ideia de que a iniciativa está dando certo. “Um programa de sucesso, premiado pela ONU, que diz respeito à valorização da gestão pública, e que garante inclusão feminina através do futebol. Quero aproveitar para fazer um convite. Ainda há vagas e as interessadas devem comparecer, aqui mesmo em Pituaçu, segundas e quartas, das 14h às 17h, para fazer a inscrição”.

As meninas do projeto poderão praticar o futebol feminino duas vezes por semana no Estádio Pituaçu. As aulas acontecem sempre no contraturno escolar para que a atividade esportiva não interfira no rendimento escolar da aluna, e assim possa gerar impacto social positivo para todas as beneficiadas.

Documentos necessários:

• Declaração de escolaridade;

• Cópia do RG e CPF do aluno e do responsável;

• Cópia do comprovante de residência.

