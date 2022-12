Supermix abre 40 empregos pelo país; veja os cargos

A Supermix é uma fornecedora de concreto e está presente em várias partes do Brasil. A equipe de funcionários da empresa atua visando a responsabilidade do produto com ética, sustentabilidade e preocupação constante com a natureza, o planeta e a comunidade. A empresa está divulgando oportunidades de trabalho, confira.

Supermix abre vagas de emprego no Brasil

A Supermix está oferecendo vagas de emprego para pessoas que queiram compor suas equipes e continuar o êxito dos serviços oferecidos para seus clientes. É uma empresa que valoriza seus funcionários, oferecendo salário compatível e benefícios.

Com 120 filiais por todo o Brasil, a empresa está desde 1976 no fornecimento de concreto com ética e responsabilidade socioambiental e seus colaboradores precisam construir relações de confiança com os clientes. Segue os cargos oferecidos:

Motorista de Coleta – Içara / SC;

Consultor de Vendas – Vila Velha / ES;

Laboratorista – Içara / SC;

Auxiliar Administrativo – Curitiba / PR;

Ajudante de Pátio – Sorocaba / SP (Vaga exclusiva para pessoa com deficiência);

Ajudante de Bomba – MG (Vaga exclusiva para pessoa com deficiência);

Motorista Bombista – Belo Horizonte / MG;

Lanterneiro – Jaboatão dos Guararapes / PE;

Técnico TI Service Desk – Belo Horizonte / MG;

Auxiliar de Serviços Gerais – Jundiaí / SP (Vaga exclusiva para pessoa com deficiência);

Operador de Central de Concreto – Sorocaba / SP (Vaga exclusiva para pessoa com deficiência).

Como se candidatar

Quem se interessar em atuar junto à equipe do Supermix, pode realizar seu cadastro no site 123 empregos, anexar seu currículo que será encaminhado para análise.

