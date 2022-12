Supermix abre NOVOS empregos em todo o país

A empresa Supermix possui quatro décadas de trabalho árduo, sério e sólido na prestação de seus serviços para promover a arquitetura civil. Atualmente, eles operam em todo o território nacional através de centrais fixas e móveis. Eles são fornecedores de concreto, material mais consumido no mundo, e estão presentes em todas as regiões do país com mais de 120 filiais.

Supermix tem novas oportunidades de trabalho no Brasil inteiro

Para a Supermix, trabalhar com responsabilidade significa investir em tecnologias e inovações do concreto, que os permitem atender cada vez melhor os seus clientes, entregando concreto com certificados de qualidade que atendem dosagem, prazo, padrões de desempenho esperados, garantindo maior produtividade e redução de desperdícios na construção civil.

Significa também ter uma frota sempre atualizada, com manutenção em dia, alta disponibilidade, redução no uso de combustíveis fósseis e rígido controle de emissões atmosféricas. O trabalho responsável envolve o uso criterioso de matérias-primas da natureza, o reaproveitamento de materiais e a gestão eficaz do uso da água. Conheça as oportunidades ofertadas abaixo:

Op. de Central de Concreto;

Aux. de Serviços Gerais;

Laboratorista;

Ajudante de Pátio;

Motorista Betoneira;

Aux. Administrativo;

Consultor de Vendas;

Mecânico de Equipamento;

Almoxarife (pcd);

Motorista de Coleta.

Como se candidatar

Se alguma oportunidade anunciada pela empresa Supermix chamar sua atenção, visite o site da 123 empregos para se candidatar. Encontre a vaga desejada, leia todos os requisitos e, caso sua formação profissional seja adequada, faça seu cadastro na plataforma. Por fim, se o seu currículo for selecionado, aguarde o contato deles por e-mail para agendar a data da entrevista.

