Suposta briga entre Bianca Andrade e influenciadora viraliza

Foto: Reprodução / Instagram

Curtindo o final de ano em Maracaípe, em uma casa com influenciadores, Bianca Andrade, a Boca Rosa, teria se desentendido com a ex-De Férias com Ex Gabi Prado. As duas, inclusive, teriam trocado tapas.

Um vídeo da suposta briga viralizou nas redes sociais neste sábado (31). No entanto, nas imagens, não é possível ver quem são os envolvidos, apenas que há uma movimentação.

Na manhã deste sábado, Juliette, que está hospedada na mesma casa que Bianca, fez um stories no qual chamava a influenciadora de “Kombat Street Fight”, uma referência à suposta briga. Não dá para saber, no entanto, se a campeã do BBB 21 está brincando com a repercussão ou se a discussão de fato aconteceu.

