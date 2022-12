Susana Vieira entra para elenco de ‘Terra Vermelha’, próxima novela das nove

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Longe das novelas desde 2019, quando esteve em “Éramos Seis”, Susana Vieira revelou estar escalada para uma nova trama da TV Globo, em horário nobre.

Segundo informações do ., a atriz foi a responsável por soltar a informação antes mesmo da confirmação da Globo que está em negociações com a veterana.

“Estou aqui na porta da Globo, saindo, vou fazer a próxima novela das oito. Obrigada, Senhor”, disse Susana Vieira ao ser ovacionada por fãs que a abordaram após uma reunião na emissora carioca.

“Amei! Deus tem que me abençoar para me dar saúde para eu trabalhar bastante por amor ao meu público”, completou a atriz que não participa de uma novela das nove desde “A Regra do Jogo”, em 2015.

Elenco de estrelas

Glória Pires é mais um nome de peso escalado para a substituta de “Travessia”, em 2023. Em entrevista ao iBahia, em novembro, a atriz falou um pouco sobre o projeto.

“Recebi seis capítulos, Walcyr esteve conosco lá em casa e ele tá muito empolgado com a novela, é uma novela diferente das que ele já fez, sabe? E ele falou ‘tô me reinventando’ e isso é muito legal, né?”, disse.

“Porque uma pessoa que tem tantos anos de experiência, estar com essa disponibilidade de se reinventar é maravilhoso, né? Com frescor, um novo olhar, tô muito animada. E vou repetir a parceria com meu adorado Tony Ramos, com quem eu já não trabalho há um tempo”, finalizou Glória Pires.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.