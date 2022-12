Suspeito de matar mulher em Salvador disse que vítima reagiu

Foto: Reprodução/TV Bahia

O suspeito de matar Madai Santos São Bernardo a tiros em Cosme de Farias, bairro de Salvador, contou à polícia que a vítima tentou tirar a arma da mão dele. Segundo informações da delegada Pilly Dantas, responsável pela investigação do caso, o suspeito disse ainda que a arma teria disparado neste momento.

“A alegação dele é que ele estava manuseando essa arma, ela tentou tirar da mão dele e ocorreu o disparo. Alega que não teve briga, que ele estava nervoso, porém não teria tido briga”, disse.

Para a delegada, as alegações do suspeito estão desconexas, mas serão apreciadas de acordo com as provas e perícia realizada no local. Madai, de 28 anos, foi morta a tiros na madrugada da segunda-feira (12) e enterrada na terça (13), no Cemitério Bosque da Paz, também na capital.

No dia do crime, segundo o g1 bahia, o homem não tinha sido identificado, mas a família já tinha sinalizado que ela foi vítima do namorado, que não aceitava o fim do relacionamento.

Após investigações, o suspeito foi identificado e se apresentou à polícia na presença de um advogado. Ele segue preso desde quinta (15).

“Ele se apresentou com o advogado. Possivelmente queria se livrar, como se livrou da prisão em flagrante, entretanto, nós já tínhamos representado pela prisão dele e foi decretada pela Justiça”, afirmou a delegada Pilly Dantas. O homem passará por exames de corpo de delito, no Departamento de Polícia Técnica (DPT), e ficará à disposição do Poder Judiciário.

