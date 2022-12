Suspeito de matar sargento do Exército tem prisão decretada

Foto: Reprodução/TV Subaé

O policial militar suspeito de matar o sargento do Exército Fabrício da Silva Santos, em Feira de Santana – interior da Bahia, teve a prisão preventiva decretada. A informação foi confirmada pelo delegado Rodolfo Faro, titular da Delegacia de Homicídios da cidade, que investiga o caso.

O crime aconteceu no dia 14 de dezembro e, segundo o g1 bahia, o suspeito segue sem ter o nome divulgado. Ele teve a prisão temporária decretada no dia 19 de dezembro e se apresentou na delegacia no mesmo dia.

O homem foi até o Complexo de delegacias do bairro do Sobradinho acompanhado de advogados e, na sequência, foi encaminhado para o Batalhão de Choque em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A investigação continua. Caso a prisão preventiva não tivesse sido decretada, o PM seria liberado. Até esta quinta, a motivação do crime não foi revelada.

O crime

Uma câmera de segurança filmou o momento que o sargento Fabrício da Silva Santos, de 23 anos, foi baleado. Nas imagens, é possível visualizar que a vítima sai de casa com uma mochila nas costas e é abordado por um homem, em uma motocicleta. Fabrício ainda fez um sinal de que estava desarmado, mas ainda assim foi baleado.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do 35º Batalhão de Infantaria, local em que o 3° sargento trabalhava, mas morreu ao chegar no Hospital Cleriston Andrade.

Após o crime, a esposa do sargento foi ouvida. À polícia, ela contou que o casal sofreu uma tentativa de assalto no dia 13 de dezembro, um dia antes do crime. Não foi detalhado como eles conseguiram escapar do roubo.

Ainda em depoimento, a mulher relembrou que quando o marido foi morto ela estava dentro de casa. Ela ainda disse que ouviu três tiros e ao sair do imóvel, encontrou o sargento no chão.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.