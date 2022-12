Tadeu Schmidt faz primeira apresentação em novelas: ‘Realização de um sonho’

Foto: Reprodução / TV Globo

Se no “BBB” Tadeu Schmidt apresenta com desenvoltura as provas de resistência do reality, na ficção o apresentador é quem precisou suar a camisa. No capítulo que vai ao ar na próxima quinta-feira (22), em ‘Cara e Coragem’, Tadeu participa pela primeira vez de uma cena de novela.

Na sequência dirigida por Adriano Melo, o apresentador é a estrela de um comercial fictício de ação. Acompanhado por Lou (Vitória Bohn) e Rico (André Luiz Frambach), responsáveis pelos efeitos especiais na hora do ‘gravando’, Tadeu também recebe dicas dos dublês Pat (Paolla Oliveira), Moa (Marcelo Serrado) e Kaká (Kaysar Dadour), além de ser tietado por Armandinho (Rodrigo Fagundes) antes de entrar em cena.

Sobre a experiência, Tadeu fala que foi a realização de um sonho. “‘É a primeira vez que eu faço participação em uma novela, então tudo é muito novo para mim. É a realização de um sonho. Estou me sentindo na Disney. É diversão total, mas claro que estou concentrado para fazer o meu papel direito de mim mesmo (risos) ao lado de Paolla Oliveira e Marcelo Serrado. Curti demais a experiência”, conta.

Ele também revela ter ficado impressionado com o processo de gravação e a quantidade de pessoas envolvidas na realização da sequência. “Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ver como é feito uma novela, sentir essa experiência de fazer uma cena de ação. É um mega trabalho. Tem muita gente envolvida para fazer tudo com o maior capricho. E eu estou aqui me achando!”, brinca.

‘Cara e Coragem’, uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto com direção artística de Natalia Grimberg. A novela das sete é reexibida de segunda a sexta após o ‘Conversa com Bial’ e aos sábados após ‘Supercine’.

